Incerta su come tagliare i capelli? Fai queste prove allo specchio. Capirai ciò di cui hai davvero bisogno!

Se non sai come tagliare i capelli, ti basta fare un paio di prove allo specchio. Scopri come per avere le idee più chiare.

Il momento in cui si sceglie di cambiare il taglio dei propri capelli è davvero importante. Alla base c’è infatti la comune paura di sbagliare e di ritrovarsi con un effetto finale in grado di peggiorare la propria immagine. Ebbene, se non sai da dove partire e vuoi avere un’idea più precisa, puoi effettuare delle prove mettendoti davanti allo specchio. Ti basta infatti premunirti di elastici e forcine per ottenere un effetto in grado di darti un’idea di ciò a cui andrai incontro.

In questo modo ti sentirai più sicura e non correrai il rischio di pentirti a taglio ormai fatto.

Dopo aver visto come sistemare la frangia in modi diversi, scopriamo quindi come agire per avere un’idea (anche se non sempre precisa) di come starai con un determinato taglio di capelli.

Devi tagliare i capelli? Ecco come capire come starai in anteprima

Abbiamo detto che per capire come starai con un determinato taglio di capelli, ti basta fare delle prove davanti allo specchio. Se, ad esempio, stai pensando ad un taglio corto, puoi realizzare uno chignon in modo da osservarti allo specchio e da capire sia come apparirà la tua figura in generale che come sarai con un viso con capelli molto corti. Se stai optando per un taglio sfrangiato (indipendentemente dalla sua lunghezza), puoi portare i capelli davanti al viso e fermarli con delle forcine. In questo modo capirai se ti trovi con questa modalità di taglio, se ti piace come stai e a che lunghezza preferisci lo sfrangiato. Anche il dubbio sulla frangia può essere eliminato nello stesso modo.

Puoi infatti prendere una sezione di capelli che pensi di tagliare per ottenere la frangia e piegarli verso l’interno per poi fissarli con delle forcine. Nel farlo potrai tenerli gonfi se pensi di portarli così o appiattirli nel secondo caso. In questo modo capirai se la frangia è qualcosa che fa per te o se è del tutto lontana dalle tue corde. Sebbene si tratti di modi non esattamente precisi, questi piccoli esperimenti che puoi fare davanti allo specchio ti aiuteranno ad avere un’idea di massima e sicuramente in grado di fugare la maggior parte dei tuoi dubbi. Avrai infatti un’idea certa ti ciò che non vuoi e da quel momento in poi potrai iniziare a lavorare su quel che vorresti e che senti più in linea con il tuo modo di essere. Il tutto per un taglio da affrontare senza paura e con una certezza maggiore dei risultati.