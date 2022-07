Come acconciare al meglio la tua frangia? I trucchi degli esperti

Non sai esattamente come acconciare la tua frangia nel modo migliore? Segui i nostri consigli per scoprirlo.

Se ultimamente sei stata sui social, saprai benissimo che la frangia ha finalmente fatto il suo ritorno. In realtà, non è mai stata del tutto fuori moda, ma diciamo che nell’ultimo periodo è stata messa da parte in favore di altri tagli e tendenze.

Ma ora possiamo dire con assoluta certezza che la frangia è qui per restare. Per questo motivo vogliamo aiutarti a capire come acconciarla.

Come acconciare la tua frangia: i consigli per un risultato da pro

Dopo la rinascita della frangia, abbiamo deciso di stilare per te alcuni consigli su come acconciarla. Scopriamo insieme i diversi modi.

Innanzitutto vogliamo sottolineare come il modo di acconciare la frangia dipenda dalla struttura dei capelli, dal taglio e dal look che si vuole ottenere.

Come acconciare la frangia a tendina

Se hai una frangia piuttosto lunga che cade almeno qualche centimetro sotto le sopracciglia, il modo migliore per acconciarla è con una spazzola rotonda. l suo uso più quello di un phon assicura che la frangia abbia molto movimento e volume. Per procedere, prendi le sezioni anteriori dei capelli a forma di fetta di torta (la punta è rivolta verso la parte posteriore della testa). Posiziona una spazzola rotonda sulla sezione e asciuga da sotto la sezione in modo da asciugare la frangia all’indietro. In questo modo, una volta asciutti, fanno una piega all’indietro per riempire o incorniciare il viso.

Come gestire la frangia con capelli fini

L’obiettivo principale nell’acconciare i capelli fini è creare volume. Se desideri una frangia voluminosa, ti suggeriamo di stuzzicare leggermente i capelli alle radici e poi di spruzzare un po’ di lacca per tenerli fermi.

Come acconciare i capelli ricci con la frangia

Considerando che uno dei migliori attributi della frangia è il volume, le persone con i capelli ricci hanno un vantaggio. Anche se il capello riccio e la frangia non sembrino un’ottima combinazione, in realtà non è proprio così. Il suggerimento deli esperti in questo caso è di acconciare i capelli come faresti normalmente. Ogni donna con una chioma riccia ha il suo metodo, quindi basta attenersi al proprio. Una volta che i capelli sono asciutti, separa i ricci per creare una frangia piena.

Come mantenere la frangia al meglio

Poiché la frangia cade sulla fronte, che tende a essere una delle parti più grasse del viso, i capelli in questa zona possono diventare grassi e appesantiti. Per evitare il più possibile che ciò accada, ti basta applicare delle creme pesanti sulla frangia e di evitare di toccarla per non trasferire gli oli dalle mani.