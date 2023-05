Oggi è la dama più bella e corteggiata di Uomini e Donne, ma la foto del passato svela il segreto

Oggi è sicuramente una delle dame più belle e corteggiate di Uomini e Donne, ma la foto del passato lascia senza parole i fan.

Sulla stagione di Uomini e Donne che si è conclusa con la scelta di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini è ormai calato il sipario, ma non sui suoi protagonisti. In attesa di scoprire i nomi dei nuovi tronisti che, da settembre, cominceranno a cercare l’amore in tv, continuano a far notizia le dame e i cavalieri del trono over che sono seguitissimi anche sui social. Sin dal suo esordio, il trono over ha conquistato il pubblico di canale 5 che, a distanza di più di dieci anni dall’esordio, continua a preferire la versione senior del dating show a quella classica.

Nel corso delle stagioni, sono tantissimi i cavalieri e le dame che hanno cercato e continuano a cercare l’amore in tv. Qualcuno è riuscito a coronare il proprio sogno e altri, invece, sono ancora alla ricerca come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padua e Gemma Galgani. C’è, poi, colei che è considerata una delle dame in assoluto più belle e che, nello studio del programma di Maria De Filippi, ha trovato l’amore. Bellissima e con un fisico pazzesco, è molto seguita anche sui social ed è proprio dal suo profilo Instagram che è spuntata una foto che ha lasciato senza parole i fan.

La foto del passato della dama di Uomini e Donne: irriconoscibile

Bellissima, con un fisico mozzafiato e dei lunghi capelli il cui calore passa dal castano più scuro a quello più chiaro e che lei sfoggia sia con una piega super liscia che mossa sbizzarrendosi anche con acconciature particolari, Ida Platano è assolutamente irriconoscibile in una foto che risale al 2013 e che è presente sul suo profilo Instagram.

I lineamenti del viso sono gli stessi, ma non i capelli che, nel look di una donna, giocano un ruolo fondamentale. Nella foto qui in alto sfoggia una chioma riccia e scura che le dona un aspetto molto diverso da quello con cui ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne.

Nella foto che vedete qui in alto e che risale al 2016, invece, Ida sfoggia un taglio corto, mosso e un outfit molto rock con jeans, maglietta e anfibi. A renderla ancora affasciante gli occhiali da sole e la posa da vera diva. Insomma, nelle foto del passato appare una Ida molto diversa da quella di oggi.