Chiara Ferragni “vita da mamma”, ma gli haters pungono: “Per due foto che fai?”

Chiara Ferragni trascorre il pomeriggio con i figli e pubblica le foto sui social con la didascalia “vita da mamma”, ma gli haters attaccano: “Per due foto che fai?”.

Chiara Ferragni è una delle donne più famose al mondo. Con le sue idee è riuscita a diventare non solo una delle influencer più famose, ma anche un’imprenditrice di successo. Donna in carriera, incontrando e innamorandosi di Fedez ha deciso di realizzarsi anche nella vita privata. La coppia, infatti, oltre ad essere sposata, ha formato una famiglia con la nascita di Leone e Vittoria che oggi hanno rispettivamente 5 e 2 anni.

Due bambini bellissimi, sereni e sorridenti che, sui social, rubano spesso la scena ai genitori. Pur essendo molto impegnati, sia Chiara Ferragni che Fedez amano trascorrere il tempo libero con i bambini che, per ovvie ragioni, vengono seguiti anche da una tata. La Ferragni, così, quando è con i suoi bambini, si gode ogni istante con loro condividendo, poi, le foto sui social.

Proprio l’ultimo post in cui Chiara è al parco con i figli e la madre Marina ha scatenato gli haters. In particolare, non è stata gradita la didascalia utilizzata dalla Ferragni per condividere le foto del suo pomeriggio in famiglia.

Chiara Ferragni scatena gli haters: il post dedicato alla vita da mamma divide

Sempre bellissima anche con un look casual e semplice come quello che sfoggia quando non lavora, Chiara Ferragni ha approfittato di una giornata bella in quel di Milano per trascorrere del tempo con i figli Vittoria e Leone. Con loro c’era anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, sempre molto presente nella vita delle figlie.

Una tranquilla giornata quella trascorsa dalla Ferragni che, dopo aver fatto un salto a lavoro e aver recuperato Leone da scuola, decide di godersi l’aria primaverile al parco con i suoi bambini. “Vita da mamma”, scrive così nella didascalia delle foto che immortalano il suo pomeriggio.

Una didascalia che, però, non è affatto piaciuta a qualche utente che, sotto la foto, non ha perso l’occasione per attaccare la moglie di Fedez. “Due foto, poi molla i figli alla tata”, scrive qualcuno. “Vita di mamma??? Scusate???? Sei sempre in viaggio con i tuoi amici e felice quando non sei a casa mentre tuo marito e la tata si prendono cura dei tuoi figli”, aggiunge qualcun altro. “Vita da mamma? Per due foto che fai?”, chiede ancora un altro utente.

La Ferragni, di fronte a tali commenti, sceglie il silenzio, ma diversi utenti giustamente la difendono ricordando a tutti che non è la prima mamma che, quando lavora, affida i figli ai nonni o alla tata. “Da quando in qua lasciare i bambini alla babysitter è un crimine?”, chiede una signora. E ancora: “Come se fosse l’unica, c’è chi li scarica ai nonni e li porta (se non hanno impegni ) per il fine settimana”.