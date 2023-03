Chiara Ferragni presenta i nuovi arrivi all’insegna dell’eccesso (in tutti i sensi)

Chiara Ferragni presenta la nuova collezione del suo brand: il concept è l’eccesso per eccellenza, ma non tutti riescono ad accedervi…

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è tornata ai suoi impegni da influencer più carica e creativa che mai. In occasione della Fashion Week, infatti, non solo ci ha deliziato come sempre con i suoi look super estrosi ed originali, ma ci ha anche presentato alcuni capi ed accessori della sua nuova collezione firmata Chiara Ferragni Brand…

Ma partiamo dall’inizio: l’influencer ha recentemente esordito nelle vesti di co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo. L’esperienza è stata molto formativa per Chiara, che a portato insieme a lei sul palco non solo la sua grande passione per la moda, ma anche un grande messaggio di vicinanza e sostegno alle donne.

Un vero successo insomma per la regina delle influencer che, però, ha seguito un periodo non tanto felice dal punto di vista dei “sentimenti”: in molti, infatti, hanno parlato di una profonda crisi coniugale con suo marito Fedez, tuttavia, nessuno dei due ha mai smentito o confermato. Si va avanti a indizi social, paparazzate ed indiscrezioni, tuttavia, sarebbe giusto lasciare alla coppia la doverosa privacy per vivere questo momento di riflessione nel miglior modo possibile.

Tutto sulla nuova collezione di Chiara Ferragni: perfetta per chi ama osare!

E in effetti, negli ultimi giorni, tutto tace in tal senso. Chiara è estremamente concentrata sul lavoro e sui suoi figli Leone e Vittoria, tant’è che ha recentemente presentato alcuni pezzi della nuova collezione del brand che porta il suo nome. Inutile dire che, come sempre, la Ferragni è riuscita a stupirci, proponendo delle soluzioni fresche e creative…

Possiamo affermarlo con certezza: è “eccesso” la parola chiave della nuova collezione Chiara Ferragni Brand. Non a caso, è stata battezzata a caso con il termine inglese Party: a regnare, sono i colori fluo, in particolare il giallo, rosa e verde.

L’influencer e il suo florido team creativo hanno proposto top , vestiti e minigonne caratterizzati da dei giochi di mix and match luminosi, soprattutto con l’ausilio di fasce piumate super glamour. I top sono presenti nella versione classica o scollata ed incrociata sul seno in rosa e verde e tanti piccoli strass, mentre la gonna in verde con fascia di piume rosa.

Chiara ha anche presentato due modelli di vestiti: il minidress è in verde e presenta un vertiginoso scollo a V, oltre che la canonico fascia piumata rosa. Il long dress (che vi mostriamo in foto) è privo di spalline e si caratterizza per un largo spacco all’altezza della gamba sinistra.

Anche in fatto di accessori, la super influencer non ci ha delusi: il modello a mezza luna Caia, nella sua semplicità, si rivela uno dei più trendy e glamour della stagione. Potete trovarla sull’e-commerce del brand, in versione sia classica che mini, nelle colorazioni verde fluo, nero e bianco.

Nonostante moltissimi pezzi stiano già andando a ruba, non possiamo ammettere che la nuova collezione sia proprio “a portata di tasche”: il prezzo della Caia, ad esempio, oscilla tra i 216 euro (nella versione classica) e i 221 (in quella mini). Per quanto concerne gli abiti, invece, li troverete sul sito in un range di prezzo che oscilla tra i 240 e i 780 euro.