Le punte dei tuoi capelli sono distrutte? Ecco come rimediare senza spendere un euro!

Esistono dei rimedi in grado di sanare le punte dei capelli bruciati. Scopri quali sono i più semplici ed economici da provare.

Ritrovarsi con le punte dei capelli bruciate non è mai piacevole. Si tratta, però, di un problema piuttosto comune e che si presenta solitamente dopo una decolorazione aggressiva o in seguito all’uso scorretto o esagerato di piastre e ferri per arricciare i capelli.

Quale che sia il motivo, avere dei capelli bruciati non è mai una cosa buona. Oltre ad apparire visibilmente meno sani, si rivelano infatti più duri e difficili da trattare. Cosa che porta a pieghe che non vengono mai come si vorrebbe e che hanno come risultato un aspetto trasandato e poco piacevole da vedere. Certo, in questi casi la soluzione più ovvia sarebbe quella di tagliare i capelli. Ma come fare se questi sono già più corti di quanto non si vorrebbe o se per motivi di altro tipo non si ha voglia di passare alle forbici? In tal caso ci sono degli ingredienti naturali che possono fare la differenza e che aiutano a curare e a ripristinare i capelli. Dopo aver visto come eliminare le doppie punte con l’olio di cocco, ecco alcuni rimedi per ripristinare i capelli bruciati.

Punte bruciate addio. Ecco i rimedi che fanno la differenza!

Dire addio a capelli bruciati e rovinati è sempre un’ottima cosa. E lo è ancor di più quando, in vista della stagione primaverile, si ha voglia di sfoggiare una chioma sana e lucente. Se l’idea di usare le forbici per darci un taglio ti mette i brividi, puoi fortunatamente contare su alcuni rimedi del tutto naturali. Ciò significa che oltre a non spendere nulla (hai già sicuramente tutto in casa) potrai contare sul fatto che ciò che usi non danneggerà in alcun modo né la chioma né tanto meno la tua salute. Una vittoria su tutti i fronti, insomma.

Per ottenere ciò che desideri ti basta infatti andare in cucina e procurarti delle uova e del miele. Questi due ingredienti, mescolati tra loro (per ogni uovo bastano due cucchiai di miele) sono in grado di fare la differenza. Tu dovrai solo mescolarli insieme e applicare la crema ottenuta sui capelli appena lavati. Fatto ciò, ti basterà attendere mezz’ora per risciacquare i capelli.

Scoprirai da subito che gli stessi appariranno più lucidi, morbidi e idratata fin dalla prima applicazione. Usare questo rimedio ogni volta che lavi i capelli renderà gli stessi molto più sani, facili da districare e da acconciare e, cosa ancora più importante, bellissimi da vedere.