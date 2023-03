Gli errori di stile che fanno apparire kitsch anche un look studiato

Non sempre c’è un bianco – o un nero – come scelta stilistica proprio come non ci sono attenuanti da dare in ogni situazione. Ammettiamolo, spesso e volentieri un outfit fa semplicemente schifo. Sarà la testa di chi lo indossa che denota dei problemi nel server, sarà la pigrizia oppure la spasmodica voglia di apparire ad ogni costo a farci apparire kitsch. Evitiamo queste débâcle fashion che possono segnarci a vita.

Come abbiamo già detto più volte è l’occasione, il contesto, a definire i dettagli del nostro prossimo outfit. Quello che potremmo mettere ad una festa di compleanno non è lo stesso che indosseremo per viaggiare in aereo (fatta eccezione per le reali e comprovate mancanze di tempo e spazio per il cambio). Scopriamo quindi non i look truzzi, tamarri, da buzzurre o da borseggiatrici che pullulano nelle città italiane bensì quei piccoli ma grandi errori che fanno apparire kitsch nonostante le buone intenzioni di cui è lastricata la strada verso la mission moda.

Poco importa se si ha un corpo mediterraneo e si è innamorate dei colori fluo, un abito il monaco un po’ lo fa ed essere etichettate per un errore di stile presente o passato è a dir poco assurdo. Vediamo come essere in ordine e di tendenza senza emulare troppo le influencer, pagate anche per essere kitsch.

Gli errori che fanno apparire kitsch anche quando non ci rendiamo conto

Il primo (e più diffuso) sbaglio che porta al kitsch consiste nel mettere troppe stoffe, tessuti e colori diversi in un unico outfit. Per quanto possa sembrare improbabile o sciocco è garantito che, fosse anche solo perché si è di fretta, sono parecchie le donne che finiscono con lo sfoggiare una stola di velluto bordeaux con camicia a fantasia anni Settanta, pantaloni super colorati (il massimo è quando sono di cotone in inverno), berretta in lana e scarpe super sexy. Sembra follia ma guardandoci in giro possiamo accorgerci che è un’abitudine condivisa…

Lo stesso errore vede una molteplicità di brand indossati nello stesso momento. Nessuno dice che si debba uscire con look monocromatico e monomarca come fossimo invitate ad una sfilata per essere immortalate dai fotografi. Come è finita da un bel pezzo l’epoca dei paninari, non vogliamo nemmeno inizi quella del trash (nella nostra vita di dedizione allo stile). Se siamo stressate manchiamo cioccolatini o andiamo a correre, seguire pessime scelte in ambito fashion comporterà solo altro stress!

La borsa shopper con un abito da sera va bene giusto per inserire le scarpe di ricambio ma va lasciata al guardaroba! Una pochette o comunque una borsa a mano farà una differenza abissale per un look di classe.

No anche alle scollature ed agli spacchi vertiginosi fiori dal circo o dalla spiaggia. Quando si è consapevoli di chi si sia davvero e della propria bellezza, non viene nemmeno voglia di mostrarsi in un certo modo. La classe paga sempre, anche nella vita.

Silvia Zanchi