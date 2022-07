Ida Platano in bikini: la dama di Uomini e donne spettacolare

By

Ida Platano, in vacanza in Calabria con il figlio, si mostra in bikini e senza trucco: la dama di Uomini e Donne è spettacolare.

Ida Platano, in attesa di tornare a cercare l’amore nel parterre di Uomini e donne, si sta godendo le vacanze con il figlio. La dama del trono over ha scelto la Calabria dove di giorno trascorre le giornate al mare e di sera si concede passeggiate per le splendide strade delle località balneari.

Bellissima e in splendida forma, Ida sta condividendo diversi momenti delle sue vacanze sui social. La dama, così, ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram alcune foto in cui sfoggia bikini mozzafiato che lasciano senza parole i fan.

Ida Platano mozzafiato in bikini: la dama di Uomini e Donne incanta i fan

Sono tante le donne che, nel corso delle varie stagioni di Uomini e donne, hanno provato a cercare l’amore nel parterre del trono over. Tra queste, Ida Platano che, al termine del programma è stata pizzicata in compagnia di Raffaella Mennoia, è sicuramente una delle più belle. Nonostante sia molto corteggiata, la dama non è ancora riuscita a trovare l’amore. Anche il tentativo di ricucire il rapporto con Riccardo Guarnieri è finito nel peggiore dei modi.

Ida ha così concluso la stagione di Uomini e Donne da single e con il figlio ha raggiunto la Calabria dove si sta godendo le vacanze tra mare, cene e serate spensierate. Sulla spiaggia, la dama del trono over di Uomini e Donne sta sfoggiando un fisico mozzafiato come potete vedere dalle foto qui in basso.

Bikini mozzafiato per Ida che sfoggia il decolletè tonico e il fondoschiena assolutamente perfetto. Un fisico da capogiro per Ida che, anche nello studio di Uomini e Donne, sfoggia sempre outfit particolare. Bellissima e sempre in perfetta forma, Ida troverà l’amore durante le vacanze?

A settembre, il pubblico attende con ansia il suo ritorno nel parterre di Uomini e donne di cui è sempre più la protagonista indiscussa. Single e innamorata dell’amore, riuscirà a trovare l’amore della sua vita? I fan lo sperano.