Ida Platano, altro che Riccardo: beccata così dopo Uomini e Donne

Ida Platano, altro che Riccardo Guarnieri: dopo averci riprovato, la dama del trono over è stata beccata così dopo Uomini e Donne.

Le registrazioni di Uomini e Donne, per la stagione che si concluderà tra poche settimane, sono finite e, mentre i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi si godono le rispettive scelte Soraia e Andrea, le dame e i cavalieri del trono over sono tornati alle loro vite in attesa di godersi l’estate e tornare a cercare l’amore a settembre nel programma qualora non dovesse arrivare durante le vacanze.

Tra le dame che hanno animato gli ultimi mesi del trono over con le sue vicende sentimentali c’è sicuramente Ida Platano che è stata scossa dal ritorno nel parterre di Riccardo Guarnieri. Concluse le registrazioni, però, Ida si è mostrata in compagnia di una persona che il pubblico di Uomini e Donne conosce molto bene. La persona in questione, però, non è Riccardo Guarnieri.

Ida Platano, Riccardo Guarnieri lontano: beccata così a Brescia dopo Uomini e Donne

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha spinto Ida Platano a chiudere la conoscenza con Marco, un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. La dama ha spiegato di non provare niente ammettendo di essere pronta a ricominciare. “Non è mai troppo tardi“, è stata la frase che Ida ha detto a Riccardo il quale, dopo tanti dubbi e incertezze, spinto anche dalle parole di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Armando Incarnato, ha chiesto ad Ida di uscire a cena.

I due, però, in studio, hanno discusso furiosamente. “Sei senza rispetto. Vergognati di quello che mi hai detto”, ha detto Ida che ha accusato Riccardo di aver messo su una scena non provando nessun sentimento per lei. Dopo lo scontro con Riccardo e la decisione di chiudere nuovamente il loro rapporto, Ida si è consolata con l’amicizia.

Ida, nel suo salone di Brescia, è stata raggiunta da Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi che ha scelto le mani della dama del trono over per rinnovare il suo look. Al termine della piega, Ida mostra entusiasta i risultati con una Raffaella Mennora felice dei suoi capelli resi ancora più belli dalle attenzioni della Platano.