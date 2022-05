Detergente o shampoo? Scopri qual è quello più adatto ai tuoi capelli

Preferisci il detergente o lo shampoo per i tuoi capelli? Scopriamo insieme i benefici di questi incredibili prodotti.

I social ci hanno veramente rivoluzionato la vita, introducendoci molti prodotti di tendenza per la cura dei capelli, inclusi i celebri detergenti.

Ma che cos’è di preciso un detergente per capelli? Qual è la differenza tra detergente e shampoo? E soprattutto qual è il migliore? Non ti resta che continuare a leggere per scoprirlo.

Detergente e shampoo, quale preferisci per i tuoi capelli?

Quando si parla di detergente, a cosa si fa riferimento esattamente? Inoltre, ha la stessa efficacia di altri prodotti come lo shampoo?

Un detergente per capelli è uguale a uno shampoo, ciò che cambia è la formula. Il primo è privo di solfati, il che significa che è delicato e non toglie l’olio naturale dai tuoi bei capelli. Inoltre, pulisce li adeguatamente come uno shampoo. Tuttavia, la formula dolce e delicata mantiene le ciocche idratate, nutrite e voluminose. Il detergente è quindi più delicato per la tua chioma e la pulisce senza privarla dei suoi oli naturali.

Ma allora, che cos’è lo shampoo? E’ un prodotto per la cura dei capelli, in genere sotto forma di liquido, che viene utilizzato per la pulizia dei capelli. Gli shampoo sono utilizzati principalmente per rimuovere sporco, olio e sudore dal cuoio capelluto. Sono composti da sostanze chimiche aggressive che finiscono per privare i capelli delle sostanze nutritive e degli oli naturali. Allora ti chiederai, ma sarebbe meglio utilizzare un detergente o uno shampoo per i miei capelli? Per capire meglio, ricapitoliamo i pro e i contro di entrambi i prodotti.

Detergente:

Privo di solfati

Aiuta a trattenere l’olio dei capelli in modo naturale

Può essere usato tutti i giorni

Consigliato se si hanno i capelli ricci o colorati

L’assenza di solfati, parabeni e sostanze chimiche nocive rende i capelli morbidi e lucenti

Non funziona per un cuoio capelluto grasso e sudato

Shampoo:

Aiuta a sbarazzarsi di olio, sporco e sudore in eccesso

Consigliato se si utilizzano prodotti per lo styling dei capelli o se si è esposti a un costante inquinamento

Funziona efficacemente se si lavano i capelli due o tre volte alla settimana

Contiene solfato, che elimina l’olio naturale

A questo punto la decisione è completamente soggettiva e dipende dalla qualità dei capelli, dallo stile di vita e da altri fattori. Se sei una persona che lava i capelli regolarmente o che ama sperimentare diversi colori di capelli, ti consigliamo di optare per un detergente per capelli. Tuttavia, se utilizzi regolarmente prodotti per lo styling dei capelli o sei esposta all’inquinamento, meglio scegliere uno shampoo.