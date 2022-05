Federica Pellegrini come Filippo Magnini: un dettaglio li unisce

Sembra proprio che nella vita di Federica Pellegrini e Filippo Magnini ci sia un dettaglio che li unisce, scopriamo insieme qual è.

Due vite parallele quelle di Federica Pellegrini e Filippo Magnini, uniti da più di un aspetto. Nel loro trascorso c’è infatti una nota storia d’amore che li ha legati, oltre allo stesso unico talento dedicato al nuoto. Dopo la conclusione della liason con la collega, però, il nuotatore ha cambiato totalmente vita.

Filippo ha incontrato colei che è entrata a far parte della sua quotidianità, conquistando il suo cuore definitivamente: l’ex velina Giorgia Palmas. I due sono insieme dal 2018 e dalla loro unione hanno dato vita alla piccola Mia, nata il 25 settembre del 2020. Negli ultimi giorni hanno riempito le pagine dei giornali rosa perché, diciamoci la verità, sono una coppia bellissima. Lui, innamoratissimo più che mai, le aveva già chiesto la mano lo scorso anno, sposandola civilmente il 12 maggio del 2021.

Soltanto un anno dopo però, il 14 maggio 2022 i due hanno deciso di coronare il loro sogno anche con un rito religioso, sposando in Chiesa. Il loro è stato ovviamente un matrimonio da favola, celebrato con uno splendido abito bianco per Giorgia, che ha condiviso tante foto bellissime della giornata sul suo profilo Instagram. Un lungo strascico di pizzo per lei, ornato da un velo trasparente altrettanto lungo, capelli raccolti e trucco deciso. La famiglia al completo si è goduta il giorno più bello, ma cos’ha in comune Filippo Magnini con la ex Federica Pellegrini? Proprio i fiori d’arancio nel 2022.

Ebbene sì, i due atleti ed ex fidanzati hanno in comune proprio un matrimonio nel 2022. Perché, com’è ormai noto da tempo, anche Federica Pellegrini sta per convolare a nozze con il suo Matteo Giunta. I due hanno scoperto di essere uniti da un amore forte proprio mentre lui era l’allenatore di lei, ma a quanto pare è stata proprio la Divina ha fare le prime mosse per conquistarlo.

Fino ad ora non erano trapelati molti dettagli sulle future nozze, ma adesso qualcosa è stato rivelato dalla stessa campionessa durante una recente intervista a Verissimo da Silvia Toffanin e poi in una del giornale Chi. La Pellegrini, che nel frattempo ha fatto una trasformazione enorme, aveva già rivelato che il matrimonio si svolgerà a fine agosto nella splendida location di Venezia. Per il momento nessuna data precisa, ma ci accontentiamo di sapere questo.

Alle pagine del giornale la fidanzata di Giunta ha dichiarato: “Sarà un matrimonio divertente, con circa 150 invitati“, rivelando di aspettarsi anche molta emozione in Chiesa. Inoltre qualcosa in più è anche sfuggito sulla volontà di avere figli. La nuotatrice ha scherzosamente affermato: “Lui non vede l’ora, io gli ho solo messo una condizione: no fino alle nozze, che devo bere”. Insomma quale sarà il matrimonio più bello dell’anno tra i due atleti? Lo scopriremo prossimamente.