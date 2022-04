Federica Pellegrini è uno dei nostri tesori nazionale, nonché una delle nuotatrici più forti di tutti i tempi. Ma vi ricordate com’era Federica Pellegrini alla sua prima Olimpiade? Che trasformazione!

Federica Pellegrini è una vera icona del nuoto, non solo italiano. I suoi successi professionali sono stati innumerevoli e il suo talento indiscusso l’ha portata a segnare diversi record mondiali che l’hanno resa la regina del nuoto internazionale. Oggi, dopo il suo addio al nuoto, siamo abituati a vederla in televisione, dove ha partecipato nel ruolo di giudice al talent show Italia’s Got Talent. Ma vi ricordate com’era all’inizio della sua carriera di nuotatrice? Eccola!

Se dovessimo fare il nome di uno dei nostri più grandi orgogli nazionali, quello di Federica Pellegrini sarebbe uno dei primi a venirci in mente. Dopotutto. un talento così portentoso non si era mai visto nel nuoto e Federica ha davvero portato lustro all’Italia. Oggi la Pellegrini appare come una vera diva in tv (i suoi look sono sempre super cool), sempre perfettamente truccata e vestita con abiti firmati. Qualche anno fa (ai suoi esordi) il suo aspetto era però molto diverso.

Com’era Federica Pellegrini alla sua prima Olimpiade

Andando indietro nel tempo alla sua primissima Olimpiade, possiamo notare come il cambiamento fisico di Federica sia stato notevole.

Dopotutto, la Pellegrini ha fatto il suo esordio alle Olimpiadi alla tenera età di 16 anni, quando si è recata in Grecia in occasione delle Olimpiadi di Atene. Sebbene molto giovane, quell’anno la “Divina” è riuscita a portare meritatamente a casa la medaglia d’argento nei 200 m stile libero, diventando la più giovane atleta italiana a ottenere una medaglia olimpica in uno sport individuale.

Sono passati diversi anni da quel giorno memorabile dello sport italiano, ma Federica è riuscita a mantenere intatta quell’aria un po’ naif di cui ci siamo subito innamorati quando l’abbiamo vista alle Olimpiadi per la prima volta. Allora (come oggi) la Pellegrini preferiva evitare dosi massicce di trucco, prediligendo un aspetto acqua e sapone che ben si addiceva al suo essere umile e spontanea. D’altronde, la sua è a tutti gli effetti una bellezza naturale che non ha bisogno di aiutini “artificiali”! Federica ha sempre vantato anche un fisico assolutamente perfetto, mantenuto grazie alla regolare attività fisica e a una dieta restrittiva.