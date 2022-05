Problemi di forfora? Ecco il trucco per sbarazzarsene in un batter d’occhio

Le hai provate tutte e non sai più come sbarazzarti della tanto odiata forfora? Non ti resta che scoprire con noi il trucco.

Chi soffre di forfora, avrà sicuramente provato moltissimi trattamenti, che magari si sono rivelati inutili. Ma cosa intendiamo esattamente con trattamenti?

I trattamenti contro la forfora sono modi per eliminare o controllare il prurito e la desquamazione del cuoio capelluto.

Il trucco per sbarazzarsi della forfora

Tra i trattamenti più comuni e conosciuti, ci sono la spazzolatura dei capelli e l’uso di uno shampoo antiforfora.

Per quanto riguarda il primo, spazzola i capelli dal cuoio capelluto in giù con colpi decisi e costanti. In questo modo l’olio viene allontanato dal cuoio capelluto, dove l’accumulo di olio può appunto causare la forfora. Il movimento lungo le ciocche aiuta a mantenere i capelli lucidi e sani.

Invece, con lo shampoo antiforfora, potrebbe essere necessario passare da un tipo di shampoo all’altro se un tipo controlla la forfora all’inizio ma poi perde la sua efficacia. Non devi far altro che strofinare bene lo shampoo sul cuoio capelluto. Lascialo sulla testa per 5 minuti o secondo le indicazioni e poi procedi con il risciacquo. Oltre agli shampoo però, potresti provare un trucco per la forfora che potrebbe rivoluzionarti la vita e consiste nell’utilizzo di alcuni trattamenti naturali. Sono idratanti o possono essere utili contro i batteri o i funghi:

Aloe vera . Basta strofinarlo un po’ sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo.

. Basta strofinarlo un po’ sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo. Olio d’oliva . Prima di andare a dormire, applica alcune gocce sul cuoio capelluto e copri i capelli con una cuffia da doccia Al mattino, fai uno shampoo.

. Prima di andare a dormire, applica alcune gocce sul cuoio capelluto e copri i capelli con una cuffia da doccia Al mattino, fai uno shampoo. Olio di cocco . Inizia strofinando dai 3 ai 5 cucchiaini di questo olio sul cuoio capelluto, poi aspetta un’ora e procedi con lo shampoo.

. Inizia strofinando dai 3 ai 5 cucchiaini di questo olio sul cuoio capelluto, poi aspetta un’ora e procedi con lo shampoo. Aspirina . Schiaccia due aspirine e mescolale allo shampoo. Lascia agire per 2 minuti e risciacqua.

. Schiaccia due aspirine e mescolale allo shampoo. Lascia agire per 2 minuti e risciacqua. Bicarbonato di sodio . Bagna i capelli e metti il bicarbonato di sodio sul cuoio capelluto. Lascia riposare per qualche minuto, quindi risciacqua.

. Bagna i capelli e metti il bicarbonato di sodio sul cuoio capelluto. Lascia riposare per qualche minuto, quindi risciacqua. Aceto di sidro di mele . Mescola un quarto di tazza di aceto di sidro di mele con un quarto di tazza d’acqua, quindi versarlo sul cuoio capelluto. Lascia agire per almeno 15 minuti e procedi con il risciacquo.

. Mescola un quarto di tazza di aceto di sidro di mele con un quarto di tazza d’acqua, quindi versarlo sul cuoio capelluto. Lascia agire per almeno 15 minuti e procedi con il risciacquo. Succo di limone. Strofina 2 cucchiaini di succo di limone sul cuoio capelluto, lascia agire per un paio di minuti e poi risciacqua. A questo punto, mescola un altro cucchiaino di succo di limone con 1 tazza d’acqua e versalo sul cuoio capelluto.

Se dopo aver provato anche questi trattamenti, la forfora continua a persistere, ti consigliamo di rivolgerti al tuo medico. Nei casi di forfora molto ostinata, potrebbe essere necessario ricorrere a uno shampoo o a un farmaco specifico su prescrizione.