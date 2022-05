Emma Marrone festeggia 38 anni e riceve gli auguri proprio da Lui

Emma Marrone ha festeggiato i 38 anni in modo molto speciale in quanto ha ricevuto gli auguri di buon compleanno proprio da Lui. Lo avreste mai detto? Eppure è successo.

Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti più famose ed apprezzate dal panorama musicale italiano. Nelle scorse ore la vintrice di Amici di Maria De Filippi ha raggiunto un importante traguardo in quanto ha festeggiato 38 anni.

Non sono mancati sul web i tantissimi auguri dei suoi fedeli sostenitori che fin dal suo esordio nel talent show di successo di canale 5, che quest’anno ha incoronato Luigi Strangis come vincitore, l’hanno sempre sostenuta e supportata in ogni suo progetto.

Per questo motivo la cantante si è lasciata andare ad una dolce riflessione con i suoi fedeli sostenitori, condito con un tocco di ironia come soltanto lei sa fare. Tra i tanti auguri ricevuti, però, non è sfuggito quello di un altro volto noto che ha esordito proprio come lei all’interno di Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone ha ricevuto gli auguri speciali da Lui, uno dei personaggi più amati di sempre. Lo avreste mai detto che i loro rapporti dopo anni siano rimasti sempre gli stessi? Il messaggio non lascia alcun dubbio a riguardo.

Emma Marrone: sorpresa per il suo compleanno riceve gli auguri inaspettati da Lui!

Emma Marrone, che ha lasciato di stucco gli utenti della rete con una colazione bollente, si è lasciata andare, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ad una riflessione durante il giorno del suo compleanno. Riflessione che ovviamente non è sfuggita non solo agli utenti del web ma anche a tutti i suoi fedeli sostenitori e colleghi appartenenti al mondo dello spettacolo.

“E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e 🎈” ha esordito l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ironica come soltanto lei sa essere. “Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l’amore..” ha poi proseguito grata per l’affetto ricevuto durante il corso di queste ore. “Vi voglio molto bene ❤️” ha poi concluso, ricevendo gli auguri speciali da artisti del calibro di Gianna Nannini e Anna Tatangelo e non solo.

Tra questi all’attento popolo della rete non sono sfuggiti quelli fattole da Enrico Nigiotti, che proprio come lei ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e successivamente ad X Factor, anche se nel ruolo di concorrente mentre lei di giudice nelle ultime due edizioni dello show di Sky. Tra i due c’è un ottimo rapporto che ha riempito di gioia i fan nel vedere che i loro beniamini a distanza di anni sono riusciti a mantenere questo clima così tra loro. Cosa alquanto rara non solo nella vita vera ma anche nel mondo dello spettacolo.

Enrico Nigiotti ha scritto ad Emma Marrone mandando in tilt gli utenti del web che da tempo sognano una loro collaborazione e chissà che questa non sia stata l’occasione giusta per far nascere il tutto.