Colazione bollente per Emma Marrone: il dettaglio infuoca il web

Emma Marrone torna a infiammare il web con una delle sue stories su Instagram, tra un impegno mondano e l’altro, si gode una pausa “bollente”.

Emma Marrone continua ad essere una delle più amate e seguite cantanti del panorama musicale italiano. Con la sua grinta e la sua energia esplosiva ci ha conquistato nel talent show di Maria De Filippi, Amici durante la nona edizione. Quello è stato per lei un vero e proprio trampolino di lancio, che l’ha catapultata direttamente sulla scena nazionale.

Emma ha iniziato a collezionare successi e traguardi, partecipando tre volte al Festival di Sanremo e guadagnandosi anche una vittoria nel 2012 con “Non è l’inferno“. Ma nella sua carriera anche il ritorno ad Amici, questa volta da coach e direttore artistico qualche anno più tardi e non manca anche il cinema. La Marrone ha fatto parte del cast di alcune produzioni cinematografiche come “Benvenuti al Nord” e “Gli anni più belli“.

Oggi la cantante è più forte che mai, nonostante nella sua vita abbia affrontato anche il dramma della malattia, e la vediamo sorridere e incendiare il web. Ebbene sì, perché la sua pagina Instagram è seguitissima e ad oggi conta 5,6 milioni di follower in costante aumento. Nella sua vita non mancano appuntamenti ed eventi mondani. Uno degli ultimi, che vediamo proprio sul suo profilo, è la partecipazione alla sfilata di Gucci tenutasi qualche giorno fa a Castel Del Monte. Emma Marrone non si è lasciata sfuggire l’occasione di posare davanti ai flash con un outfit pazzesco firmato dalla maison e di farsi scattare una bella foto con Damiano dei Maneskin, anche lui ospite d’eccezione dell’evento insieme alla band.

Gambe in vista ed un caffè caldo, Emma si prende una pausa così

La Marrone è molto attiva sul suo profilo social e spesso condivide con i fan momenti della sua giornata, tra lavoro e relax. Questa volta la cantante, dopo gli eventi che l’hanno vista protagonista negli ultimi giorni, si stava evidentemente prendendo un momento di pausa. Nelle sue stories ha pubblicato una bellissima foto in cui sono protagoniste le sue gambe. Due splendide gambe abbronzate sdraiate su un letto fanno da sfondo ad una tazzina di caffè stretta nelle sue mani.

La foto è filtrata con un raggio di luce rossa che la rende ancora più intensa e sembrerebbe proprio in stile Emma. La cantante ama infatti giocare spesso con la sua sensualità velata, mai volgare e sempre studiata nei minimi dettagli. Sarà anche perché col passare del tempo l’ex allieva di Amici ha imparato a scoprire una grande femminilità e a metterla in mostra.

Oggi infatti, la Marrone è diventata una vera e propria icona di stile e il suo look è sempre curatissimo. Sono proprio i più grandi nomi della moda e del beauty che scelgono la sua immagine per renderla ancora più incisiva. In uno degli ultimi scatti del suo profilo, la vediamo per l’appunto con un favoloso make-up creato per lei da Gucci Beauty in occasione della sfilata. Ombretto perlato rosa, un filo di eyeliner e rossetto prugna scurissimo: non poteva essere più favolosa di così.