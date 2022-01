Hai capelli grassi? Questo prodotto per la cute ti cambierà la vita!

Se soffri di capelli grassi, conosci perfettamente tutti le problematiche a cui devi far fronte quasi ogni giorno. Esiste però un trattamento che potrà davvero migliorare l’aspetto dei tuoi capelli e soprattutto del tuo cuoio capelluto.

Avere sempre i capelli lucidi alla radice comporta non pochi problemi da gestire. Di solito un capello di questo tipo riesce a mantenersi pulito subito dopo lo shampoo ma già il giorno dopo le radici appaiono appesantite.

Esistono molti prodotti in grado di coccolare e gestire i capelli grassi ma uno in particolare potrebbe davvero fare la differenza. Scopriamo quale beauty routine dedicare ai capelli che tendono a lucidarsi ed l’eccezionale trattamento da eseguire almeno una volta a settimana.

Capelli grassi: la beauty routine da seguire in modo scrupoloso e qualche consiglio utile a gestirli

Chi ha i capelli grassi tende a lavarli spesso e con prodotti troppe volte sbagliati. Per prima cosa si deve considerare che la problematica del sebo in eccesso interessa il cuoio capelluto e non i capelli stessi, tanto è che ad apparire lucide sono sempre le radici.

Quindi ad essere trattato dovrà essere in modo specifico il cuoio capelluto che molto spesso presenta una dermatite seborroica. Esistono diverse cause, soprattutto legate all’organismo e anche al tipo di alimentazione che possono causare una iper produzione di sebo a carico del cuoio capelluto, cause sulle quali per ovvi motivi non ci pronunciamo ma che consigliamo sempre di diagnosticare con l’aiuto di un dermatologo o di un tricologo.

Per quanto riguarda i trattamenti estetici però, possiamo consigliare di evitare tutti quelli con l’indicazione ‘sgrassante e purificante’ perché in moltissimi casi contengono una percentuale di alcool che di primo acchito eliminerà il sebo ma irriterà molto la pelle per cui la risposta successiva sarà la produzione maggiore di sebo.

I prodotti giusti per l’hair routine dei capelli grassi sono senza dubbio quelli riequilibranti e in commercio ne esistono davvero molti, alcuni dei quali potrete farveli consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia.

L’utilizzo di prodotti riequilibranti e anche di lozioni che possono essere applicate con un massaggio sul cuoio capelluto saranno un valido aiuto nella gestione dei capelli grassi.

Tra uno shampoo e l’altro, un prodotto da tenere sempre a portata di mano per tamponare è lo shampoo secco che almeno una giornata farà apparire la vostra chioma pulita e in ordine. Esiste però un trattamento di bellezza davvero fondamentale per chi ha i capelli grassi, scopriamo quale.

Lo scrub per il cuoio capelluto: il trattamento di bellezza indispensabile per chi ha capelli grassi!

Il prodotto di bellezza che ogni persona con i capelli grassi dovrebbe applicare almeno una volta a settimana è lo scrub esfoliante.

Un’esfoliazione delicata del cuoio capelluto infatti, oltre ad eliminare lo strato di sebo, libererà i bulbi piliferi dal grasso, aiutando a diminuire la caduta dei capelli e purificando la pelle in profondità.

In questo video tutorial potrete imparare come preparare degli scrub per il cuoio capelluto e soprattutto come applicarli in modo perfetto. I risultati non tarderanno a farsi notare e sicuramente i vostri capelli resteranno puliti più a lungo!