L’errore che fai sempre è sfumare male il blush? Ti sveliamo un trucco top!

Non commettere errori nello sfumare il blush è davvero fondamentale per ottenere un effetto naturale e omogeneo. Non è sempre facile, quindi meglio imparare un trucco da vera professionista.

Per essere applicato a perfezione il blush dev’essere del colore giusto, armonico sia con il colore del nostro incarnato sia con il suo sottotono.

Questo significa quindi che chi ha un sottotono caldo dovrebbe utilizzare principalmente blush beige e color pesca, che permettano di esaltare le sfumature dorate della carnagione.

Al contrario, chi ha la pelle con un sottotono freddo dovrebbe necessariamente optare per blush rosati dal colore più o meno intenso.

Anche la zona di applicazione ha un’importanza strategica. Per essere certe di non sbagliare si dovrebbe applicare sulla zona degli zigomi, cioè quella che si muove e diventa rotonda mentre sorridiamo, e dovrebbe essere leggermente tirato verso le tempie.

Chi ha un viso rotondo dovrebbe applicare il blush leggermente più in basso rispetto a chi, invece, ha un volto ovale o quadrato.

In questo modo si andrà a sottolineare e colorire proprio la zona che arrossisce quando siamo in imbarazzo o quando siamo affaticate.

Detto questo, però, come si sfuma il blush?

Sfumare il blush senza errori è una questione di metodo!

Come sappiamo esistono blush in diversi formati: il più comune in assoluto è il blush in polvere ma sono anche molto diffusi e apprezzati i blush in crema.

I primi assicurano un finish opaco e un effetto molto naturale. I secondi invece permettono di creare un effetto più luminoso e dare l’impressione di una pelle più idratata e giovane.

Infine, non bisogna sottovalutare la possibilità di utilizzare un rossetto cremoso come blush in crema da viaggio! Questi prodotti sono molto pigmentati, facili da trasportare, da dosare, da applicare e da stendere.

Essendo così diversi tra loro, questi prodotti vanno applicati e sfumati in maniera molto differente.

Per applicare e sfumare gli ombretti in polvere è necessario un pennello di medie dimensioni, a setole morbide e a sezione rotonda.

Si dovrà partire con un piccolo tocco di colore al centro della guancia, cioè dove si forma la piccola “mela del sorriso”, quindi si dovrà procedere con movimenti circolari sulla guancia e orizzontali verso l’orecchio.

Il segreto consiste nell’applicare meno prodotto possibile alla volta, in maniera che se ne possa sempre aggiungere altro qualora non fosse abbastanza.

Per quanto riguarda il blush in crema il miglior metodo di applicazione in assoluto consiste nell’utilizzare i polpastrelli, che permettono di avere il massimo controllo sul prodotto grazie al calore generato dalle dita.

Meglio però applicare il blush a mezzaluna, cioè su tutta la parte in cui vogliamo applicarlo, non soltanto al centro della guancia. Il motivo è che è un po’ più difficile da distribuire rispetto al prodotto in polvere, quindi “trascinarlo” non è semplicissimo.

Come fare se la sfumatura non viene mai naturale?

Se l’applicazione del blush è un cruccio perché il colore appare sempre troppo intenso e poco naturale il consiglio è di invertire l’ordine di applicazione dei prodotti!

In linea generale il blush si applica alla fine, cioè dopo aver applicato il primer, il fondotinta e il correttore. Una tecnica davvero innovativa e pressoché infallibile consiste invece nell’applicare il blush prima del fondotinta e in maniera piuttosto abbondante.

A questo punto si potrà procedere ad applicare, stendere e uniformare il fondotinta utilizzando prima un pennello o il polpastrelli (anche in questo caso i polpastrelli sono da consigliare) e poi eliminare gli eccessi di prodotto con una spugnetta beauty blender, l’alleata assoluta per il nostro make up dai 30 anni in su.

In questo modo il fondotinta farà da “filtro cromatico” al blush sottostante, schiarendo gli eventuali eccessi di prodotto e dando al make up un aspetto generale più omogeneo e più piacevole alla vista.