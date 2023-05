Ida Platano, è crisi con Alessandro Vicinanza? L’ex Uomini e Donne svela la verità

Scoppia la crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Dopo i vari rumors, l’ex dama di Uomini e Donne rompe il silenzio e racconta la verità.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno affrontando il primo periodo di crisi da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne per vivere serenamente la loro storia? A scatenare i rumors, nelle scorse ore, è stato un messaggio condiviso da Ida tra le storie del suo profilo Instagram. Poche e semplici parole in cui la Platano si soffermava sull’importanza della parola fiducia e che hanno immediatamente allarmato i fan.

“Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, le parole dell’ex dama del trono over. Un messaggio che, il popolo del web ha interpretato come una frecciatina al fidanzato Alessandro, ma a svelare tutto è stata la stessa dama che, con un video, ha raccontato il motivo per cui ha condiviso tali parole.

Ida Platano: “Io e Alessandro stiamo bene. Ecco cos’è successo a Roma”

Nessuna crisi tra Alessandro e Ida. A smentire qualsiasi tipo di problema per la coppia nata a Uomini e Donne è stata l’ex dama del trono over che continua ad essere seguitissima sui social. Attraverso un video condiviso tra le storie di Instagram, la Platano ha rassicurato i fan smentendo qualsiasi problema con Alessandro e spiegando che la storia in cui parlava di fiducia si riferiva ad un fatto avvenuto a Roma.

Ida ha così raccontato di aver raggiunto la capitale per poter trascorrere qualche giorno con Alessandro. A Roma, però, la piccola fuga ha rischiato di trasformarsi in tragedia a causa di un furo subito dall’ex dama.

“Ciao belli miei, volevo dirvi che quella frase sul fidarsi è bene e non fidarsi è meglio è riferita ad una cosa che mi è successa. Mi hanno rubato la borsa. Ero a Roma con Alessandro, sono ancora scioccata. Per fortuna stiamo bene, vi ringrazio per esservi preoccupati”, queste le parole usate da Ida per raccontare l’accaduto.

Tanta paura, dunque, per la coppia che fortunatamente, ha superato tutto. I fan di Ida e Alessandro possono così stare tranquilli. Nessun problema di coppia per gli ex Uomini e Donne che sono sempre più felici e approfittano di ogni momento libero per vedersi e trascorrere qualche giorno insieme vivendo ancora in due città diverse.