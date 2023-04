Ida Platano e Alessandro Vicinanza: dopo le voci di crisi, salta fuori tutta la verità

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono davvero in crisi? Dopo le pesanti voci di crisi, arriva la verità sulla storia tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? Voci preoccupanti sulla coppia nata nello studio di Uomini e Donne si sono diffuse dopo una storia Instagram di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato della Platano, che ha dato il via ad una serie di ipotesi sullo stato di salute della coppia della sua ex. Il cavaliere pugliese che è ancora presente a Uomini e Donne per cercare l’amore, tra le proprie storie di Instagram, ha scritto: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo“.

Qualcuno ha pensato che, nelle parole condivise da Riccardo ci fosse un riferimento ad Alessandro Vicinanza, ma cosa c’è di vero? Guarnieri ha lanciato davvero una frecciatina all’attuale fidanzato di Ida Platano? La verità sulla situazione arriva proprio da Instagram.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: altro che crisi, ecco la coppia dopo Uomini e Donne

Sono tante le coppie che, nel corso degli anni, si sono formate a Uomini e Donne, ultima quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino che si sta vivendo nella quotidianità. Tra le coppie che si sono formate nel trono over, invece, una delle più amate è sicuramente quella di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri e altre frequentazioni, Ida si è innamorata di Alessandro con cui ha deciso di lasciare la trasmissione.

Sono passati ormai mesi da quel momento e la coppia si sta vivendo totalmente concedendosi anche dei viaggi come quelli fatti a Miami e Parigi. Nelle scorse ore, però, una storia di Riccardo aveva fatto pensare al peggio, ma a smentire tutto sono stati prima Lorenzo Pugnaloni e poi gli stessi Ida e Alessandro.

Lorenzo Pugnaloni, esperto di Uomini e Donne e che, ogni settimana, sulla propria pagina Instagram pubblica le anticipazioni delle varie registrazioni, smentisce la crisi di coppia tra Alessandro e Vicinanza confermando che stanno insieme. Poco dopo, proprio dalle pagine Instagram di Ida e Alessandro che hanno approfittato del ponte del 25 aprile per trascorrere un po’ di tempo insieme.

Alessandro ha così raggiunto Ida a Brescia e, insieme, si sono concessi una romantica cena in quel di Verona smentendo, così, tutte le voci di crisi.