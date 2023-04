Nicole Santinelli, chi è la tronista di Uomini e Donne: età, lavoro e quel dolcissimo miracolo

Chi è Nicole Santinelli, la tronista di Uomini e Donne? Età, altezza, lavoro, vita privata e quel dolcissimo miracolo che emoziona tutti.

Nicole Santinelli è una tronista di Uomini e Donne e ha deciso di mettersi in gioco accettando il trono del dating show di canale 5 per cercare il vero amore e vivere una vera e propria favola come quella che, in passato, hanno vissuto tanti ex protagonisti del programma di Maria De Filippi. Bellissima e biondissima, Nicole si è tuffata a capofitto nella nuova avventura concentrandosi, soprattutto, sulla conoscenza con Andrea e Carlo, i corteggiatori che le piacciono di più e che ha già baciato. Ma chi è davvero Nicole Santinelli?

N ome: Nicole Santinelli

Nicole Santinelli Età: 29 anni

29 anni Data di nascita: 1993

1993 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professio ne: Account manager

Account manager Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: qualcuno sparso

qualcuno sparso Profilo Instagram Ufficiale: @nicole__santinelli

La vita privata di Nicole Santinelli e il suo grande amore

Nata e cresciuta a Roma, dopo la formazione universitaria, lavora come account manager di un’azienda di informatica. ama gli sport faticosi e ha un rapporto splendido con i genitori. “Papà è un bonaccione e io ho preso questo lato del carattere da lui. Mamma mi ha trasmesso l’amore per la cucina“, ha detto nel video di presentazione pubblicato da WittyTv. Ama mangiare e si definisce una buona forchetta.

Per quanto riguarda l’amore, non cerca delle caratteristiche precise in un uomo, ma è sicura di non volere al proprio fianco “i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati”. Non ha un prototipo di uomo ma sicuramente cerca “un uomo che sia educato e su cui poter fare affidamento. Sono un’eterna romanticona e quindi sogno questo amore eterno, perché è quello che ho vissuto nella mia famiglia. Vorrei ritrovarlo anche nella mia, un amore da favola”.

L’uomo che riuscirà a conquistare il cuore della bella Nicole dovrà essere consapevole di avere al proprio fianco una donna con una vita molto frenetica essendo abituata a non fermarsi mai e a condividere il suo cuore con un grande amore della Santinelli che lei definisce il “suo miracolo”.

“Tiger. La mia gioia. Il mio miracolo”, scrive la tronista di Uomini e Donne nella didascalia che accompagna la bellissima e dolcissima foto che vedete qui in alto.