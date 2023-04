Aiuto, siamo sommersi dalle Uova di Pasqua! Il segreto è una torta cioccolatosa

Niente panico anche se sono avanzate troppe Uova di Pasqua: il riciclo intelligente è dietro l’angolo preparando una bella torta cioccolatosa

C’è chi va nel panico quando vede che troppe Uova di Pasqua sono avanzate e faranno una triste fine. Ma c’è anche chi la sfritta come un’opportunità e noi siamo in questa seconda categoria perché in cucina niente si butta e tutto si ricicla. Nasce così una torta cioccolatosa di Pasqua delicata e buonissima.

Torta cioccolatosa di Pasqua, tutti i passaggi utili

La torta cioccolatosa di Pasqua si conserva meglio il frigorifero per 2-3 giorni, avvolta dalla pellicola alimentare o dentro un contenitore ermetico

Ingredienti :

300 g di cioccolato delle uova pasquali

150 g di farina 0

100 g di farina di mandorle

5 uova

250 g di burro

4 cucchiai di zucchero di canna

1 bustina di lievito in polvere

Per la glassa:

150 g di cioccolato fondente

120 ml di panna fresca

Preparazione:

In un tegame mettiamo a sciogliere tutto il burro tagliato a pezzetti e 200 grammi di cioccolato delle uova. Facciamo andare con la fiamma al minimo: il trucco in questo caso è quello di mescolare spesso con una spatola, fino a quando otteniamo un composto liscio.

A parte tritiamo finemente il resto del cioccolato con un mixer fino quasi a farlo diventare una polvere. Poi con una frusta a mano sbattiamo le uova insieme allo zucchero in una ciotola andando avanti fino a quando diventano spumose.

Solo a quel punto aggiungiamo nella stessa ciotola anche la farina 0 setacciata e la farina di mandorle. Un altro trucco? La possiamo sostituire con delle mandorle spellate e tritate finissimamente con il mixer.

Completiamo il composto con il cioccolato tritato, il mix di burro e cioccolato più il lievito in polvere per dolci. Mescoliamo tutto con la spatola facendo movimenti delicati per non smontare

le uova, facendo movimenti sempre nello stesso senso.

L’impasto della nostra torta cioccolatosa di Pasqua è pronto. Non ci resta che versarlo in uno stampo e qui scatta il trucco. Possiamo usarne uno da torta, ma per me è meglio uno da plumcake precedentemente imburrato e infarinato.

Riscaldiamo il forno a 170° e poi infiliamo lo stampo per 50 minuti sempre alla stessa temperatura. Quando la torta, che deve restare morbida, è pronta, la sforniamo e non ci lasciamo tentare. Il trucco che serve sempre è lasciarla nel suo stampo fino a quando non è fredda.

Poco prima di servirla versiamo la panna ancora fresca di frigo in un pentolino, aggiungiamo il cioccolato fondente e mescoliamo con la spatola fino a quando sono ben amalgamati. Sformiamo ilo dolce e completiamo con la colata di glassa che spalmeremo bene aiutandoci con una spatola.