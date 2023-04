Attaccatura dei capelli screpolata? Potrebbe essere dermatite seborroica. Contrastala così!

La dermatite seborroica è un problema più comune di quanto si pensi. Scopri come contrastarla e tornare ad avere un’attaccatura dei capelli sana.

Con l’arrivo della bella stagione, tendiamo a notare di più quei piccoli difetti che durante l’inverno quasi non ci pesano ma che con le giornate trascorse all’aperto, il sole e la voglia di mostrarsi al mondo possono diventare difficili da sopportare. Tra questi c’è senza alcun dubbio la pelle screpolata in zone molto vicine al viso. Un esempio è quello dato dall’attaccatura dei capelli che in inverno si nasconde facilmente con la frangia ma che in estate si ha voglia di lasciar libera.

Come agire, quindi? La prima cosa che devi sapere è che nella maggior parte dei casi, la pelle screpolata in quella zona può indicare la presenza della dermatite seborroica. Questo problema è di natura medica e andrebbe visto con un dermatologo al fine di trovare la cura più appropriata. Nell’attesa, però, c’è un rimedio semplice e immediato per contrastarla e continuare la tua vita senza l’ansia di una fronte troppo screpolata. Dopo aver visto come rimediare al naso screpolato, ecco quindi la soluzione per l’attaccatura dei capelli con croste o screpolature.

Il rimedio per l’attaccatura dei capelli screpolata

Come già accennato, un problema di pelle screpolata proprio sull’attaccatura dei capelli determina solitamente una dermatite seborroica che, a sua volta, necessita del parere di un medico. In attesa della visita, però, è possibile ovviare al problema esfoliando per bene la parte. Per farlo ci sono prodotti di vario tipo che è sempre meglio iniziare dietro parere del medico e solo dopo aver ricevuto una diagnosi. Tu, però, puoi iniziare a trattare la parte con un rimedio naturale che, tra le alte cose, si rivela utile anche in caso di semplice pelle screpolata. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio che usato nel modo corretto funge da esfoliante per la pelle.

Per un buon risultato basta mescolare il bicarbonato con un po’ d’acqua e strofinarlo nella zona screpolata. In questo modo si andrà ad esfoliare e disinfettare la pelle, ripulendola il più possibile. Basta, quindi massaggiare un po’ la zona per poi risciacquare. Se si arrivano a toccare anche i capelli è importante tenere a mente che il bicarbonato tende a seccarli. Al prossimo lavaggio sarà quindi meglio usare un buon balsamo o una crema che doni loro la giusta idratazione. Detto ciò, questo rimedio si rivela davvero utile per tamponare la pelle screpolata sull’attaccatura dei capelli o, più in generale, sulla fronte. E questo a prescindere dall’effettiva presenza di dermatite seborroica per la quale, lo ricordiamo, è bene chiedere un parere al dermatologo.