Stanca della solita forfora? Prova con una cipolla. Il risultato ti sorprenderà!

La forfora è uno dei nemici più insidiosi della cute e, ovviamente dei capelli. Scopri come debellarla con l’aiuto di una cipolla.

Chi ha avuto a che fare almeno una volta con la forfora, sa bene come si tratti di un problema insidioso, fastidioso e spesso difficile da debellare. Oltre a provocare prurito e a volte persino bruciore, la forfora è anche un problema estetico che, sopratutto durante la bella stagione, tende a farsi più evidente creando una certa fonte di disagio.

Per fortuna ci sono diversi metodi per sbarazzarsene o limitarla in modo importante ed oggi ve ne sveleremo uno davvero in grado di fare la differenza. Dopo aver visto quali sono le regole per diminuire la forfora, ecco quindi un rimedio che unito alle stesse renderà la tua vita molto più semplice.

Forfora insistente? Ecco il rimedio che ti aiuterà a sconfiggerla

Tra i rimedi naturali che possono donare un certo sollievo dal problema della forfora c’è la cipolla. Un ingrediente che praticamente tutte abbiamo in casa e che si rivela anche un ottimo alleato per il benessere della cute. La cipolla ha infatti proprietà antibatteriche e antimicotiche molto spiccate. Se riesci a soprassedere sul suo odore (solitamente poco gradito) potresti quindi usarla per migliorare la salute della tua cute e dire addio o almeno arrivederci alla forfora.

Usarla è semplicissimo. Ti basta infatti dividerla in due e strofinarla proprio sulla cute prima di lavare i capelli. Fatto ciò dovrai solo lasciarla agire per qualche minuto (meglio una quindicina) e provvedere come tuo solito allo shampoo. Ovviamente, dopo averla usata è meglio lavare i capelli almeno due volte in modo da eliminare ogni traccia di odore. Il risultato sarà quello di una cute pulita più a fondo, disinfettata e con molta meno forfora. Attenzione, però! Questo rimedio va bene solo se non sei allergica alla cipolla o al nichel. In alternativa potresti puntare sull’aglio agendo praticamente allo stesso modo.

Se nonostante i rimedi naturali non noti grossi cambiamenti, invece, è meglio parlare con un dermatologo. In tal caso, infatti, potrebbe essere necessaria un’azione antimicotica più potente e volta a trattare un’eventuale problema che, una volta risolto, ti farà sentire come nuova. La cipolla, ovviamente, salvo le eccezioni appena riportate, potrà essere usata anche in caso di nuova cura (meglio chiedere sempre un parere al medico) per migliorarne e mantenerne i risultati. I tuoi capelli appariranno così molto più belli e tu potrai tornare a vivere senza il fastidiosissimo prurito che ti perseguita a tutte le ore.