Vuoi sembrare più alta? Non dimenticare questo dettaglio nei tuoi look!

Con il look giusto possiamo diventare letteralmente quello che vogliamo! Ad esempio, se vogliamo sembrare più alte e slanciate come realizzare il nostro total outfit? Sicuramente partendo dal dettaglio più trendy della primavera 2023: il jeans flare! Scopriamo insieme tutti i segreti di stile!

Se c’è una cosa che amiamo tutte all’unanimità della moda è la capacità che ha di farci sentire bene ogni volta che vogliamo! Infatti scegliere con cura gli outfit da indossare non significa solamente comporre abbinamento basati su stili, colori e tendenze, ma soprattutto riuscire a valorizzare quello che è la nostra fisicità facendoci sentire bellissime! Con i giusti trucchetti di stile possiamo diventare quello che vogliamo! Ad esempio, vogliamo apparire più alte e slanciate? Si può fare, con il look giusto! Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile targata CheDonna e vediamo di quale elemento non dobbiamo mai provarci nei nostri outfit!

Quante volte abbiamo aperto i social media e abbiamo visto i look di quella modella o quell’altra influencer e abbiamo subito pensato di copiare alla lettera il suo look? Tantissime! Però per chi non lo sapesse questo è anche il modo peggiore che ci sia per prendere ispirazione e riuscire a realizzare un outfit con i fiocchi.

Infatti la prima regola di stile per essere sempre perfette è quella di studiare quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche e quindi trovare i giusti capi d’abbigliamento e abbinamenti. Dopo possiamo cercare quali sono le novità del fashion e inserirle nei nostri outfit. Solo in questo modo riusciremo a sentirci veramente a nostro a agio e a vederci perfette con i look che indossiamo ogni giorno.

Ad esempio, vogliamo sentirci più alte e slanciate con i nostri look ma non sappiamo da dove iniziare? Vi svelo un segreto! Si può apparire più alte utilizzando solo un capo d’abbigliamento: il jeans flare! Scopriamo insieme come abbinarlo nei nostri look all-day!

Jeans flare per sembrare più alta: ecco i trucchi di stile che non devono mancare nei tuoi look all-day!

Se c’è un capo che non può mancare nel nostro armadio è il jeans flare, ossia il modello con la gamba larga. Ne esistono tantissime varianti in commercio, e se non lo avete mai provato è il momento di acquistarlo! Sarà la tendenza della primavera 2023!

Camicia bianca e jeans flare: uno dei modi più comuni ma anche più di tendenza per indossare un jeans flare è quello di abbinarlo con una camicia bianca di cotone semplice e indossarla all’interno del nostro jeans. Scegliamolo in questo caso con la vita alta. Chiudiamo il look con una giacca taglio blazer e una sneakers bianca a richiamare la semplicità della camicia. Il jeans a vita alta farà sembrare il nostro busto e gambe più allungati dandoci l’idea di slancio e quindi di altezza.

Jeans flare e tacco a punta: un altro dettaglio fondamentale nei nostri look che non possiamo scegliere a cuor leggero è la scarpa. Infatti se scelta correttamente i nostri look avranno una marcia un più! Se ad esempio vogliamo sembrare più slanciate, l’accoppiata vincente da indossare è quella composta da jeans a vita alta con gamba flare e stivaletto a punta con tacco. La forma allungata della scarpa e la presenza del tacco oltre a darci letteralmente centimetri in altezza ci donerà anche un aspetto più slanciato, quindi sembreremo realmente più alte!