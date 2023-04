Sogni capelli ricci perfetti? Ti basta asciugarli così. Vedrai che risultato!

Scopri come ottenere dei riccioli perfetti cambiando solo il modo di asciugarli. Il risultato sarà davvero unico.

Avere dei capelli ricci significa anche dover combattere spesso con punte secche, riccioli poco definiti e un effetto crespo per nulla piacevole. Ciò è dovuto da diversi fattori tra i quali rientrano il modo di lavarli e asciugarli. Se per ciò che riguarda shampoo e balsamo si possono operare diverse astuzie come, ad esempio, quella di applicare una crema di avocado per ottenere riccioli più morbidi e definiti, lo stesso non può dirsi per la fase di asciugatura.

In genere questa varia tra quella con phon e quella all’aria. Posto che asciugare i capelli all’aria rimane sempre il miglior modo per far sì che la chioma non si secchi e risulti più sana, esiste un altro metodo per asciugare i capelli e ottenere un risultato davvero ottimale. Un metodo che prende il nome di diffusore.

Come asciugare i capelli per ottenere un risultato perfetto

Se non ami particolarmente asciugare i capelli all’aria, magari perché hai freddo, poco tempo o problemi di cervicale, è importante che tu sappia che esiste un altro modo per mantenerli ben idratati e ottenere dei riccioli sani ed elastici. Stiamo parlando del diffusore. Questo strumento, spesso poco usato, nasce proprio per i capelli con onde e riccioli in quanto consente di distribuire il calore, asciugando la chioma senza seccarla. In alcuni casi viene venduto insieme al phon stesso. In alternativa lo si può acquistare a parte accertandosi solo che abbia la giusta circonferenza. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi questa è universale.

Andando al suo utilizzo, per farlo funzionare basta attaccarlo al phon, tenere lo stesso ad una certa distanza dalla cute e mantenere una temperatura bassa. Questi punti sono fondamentali per far sì che i capelli non si rovinino a causa del calore. Ora, puoi anche appoggiare i capelli (solo le punte) nella parte rotonda e girare il diffusore per far arrivare loro un getto di calore che donerà anche più volume alla chioma.

Per un risultato ancora più evidente, ti basterà tamponare i capelli per un po’ avvolgendoli con delicatezza in un’asciugamano o, ancor meglio, in una maglietta di cotone. Così facendo, i capelli non perderanno tutta l’acqua e l’idratazione rimarrà nelle ciocche evitando sia l’effetto crespo che quello elettrico. Il risultato finale sarà tale da farti amare il diffusore al punto da non poterne più fare a meno.