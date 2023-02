Capelli ricci perfetti? Prendi un avocado e prova questa maschera. Li farà risplendere!

I capelli ricci possono diventare ancora più belli grazie al contributo dell’avocado. Scopri come applicarlo per ottenere un risultato unico.

Se i tuoi capelli ricci ti danno problemi perché spenti, opachi e poco definiti, forse tutto ciò che ti serve è una maschera per capelli che sia in grado di aiutarti a renderli più belli e, sopratutto, gestibili.

Donando loro il giusto nutrimento e una buona dose di idratazione potrai infatti contare su una chioma sempre più morbida e lucente. E tutto senza faticare. Ti basta infatti mettere insieme un paio di ingredienti per ottenere il meglio per i tuoi capelli. Una volta realizzata e provata questa maschera ne sarai così entusiasta da non poterne più fare a meno.

La maschera per capelli ricci perfetta è a base di avocado

Se ami usare prodotti naturali e green e desideri qualcosa che risulti più che mai funzionale per i tuoi capelli ricci, il segreto sta nell’avocado. Ti basta prenderne uno e frullarlo insieme ad un po’ di miele per ottenere una maschera pronta per essere applicata sui tuoi riccioli.

Una volta fatto, dovrai solo lavare i capelli come fai di solito e applicare la maschera. Questa dovrebbe agire almeno 15 minuti, dopo i quali ti basterà risciacquare la chioma per sentire i ricci già più idratati e morbidi. Una volta fatto, potrai passare allo styling, ottenendo un risultato immediatamente migliore. Risultato che andrà aumentando ad ogni applicazione.

Come asciugare i ricci nel modo giusto

Dopo una maschera con avocado e miele l’ideale è asciugare i capelli nel modo giusto, evitando di esporli troppo al calore. La scelta più corretta è quindi quella del diffusore. Un classico quando si parla di capelli ricci nonché un buon modo per godere a pieno di un effetto definito.

Se mentre li asciughi delinerai meglio i tuoi capelli aiutandoti con le dita, il risultato sarà certamente migliore. E se sogni una piega liscia? Anche in questo caso, applicare una maschera all’avocado può essere d’aiuto. Si tratta infatti di un buon modo per idratare i capelli e renderli più gestibili, sopratutto da lisci. In tal caso, però, dovrai usare anche un condizionante per capelli che si riveli utile per renderli lisci senza troppi passaggi e per proteggerli al contempo dal calore.

Seguendo queste semplici dritte ed usando la maschera con avocado e miele potrai contare su capelli ricci sempre definiti, idratati, morbidi e splendenti. Capelli dei quali andrai fiera e che amerai ogni giorno di più.