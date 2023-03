Per ricci indomabili usa la spazzola, ma solo in questo modo!

Scopri come gestire al meglio i capelli ricci con l’aiuto della spazzola. Basta farlo nel momento giusto e l’effetto è assicurato.

Chi ha i capelli ricci sa bene come la loro gestione sia spesso difficile e in grado di far perdere la pazienza anche alla persona più calma del pianeta. Eppure, dei riccioli ben definiti hanno un indiscusso fascino e risultano sempre davvero bellissimi da vedere. Come fare, quindi, per coglierne solo gli aspetti positivi? Per fortuna c’è una soluzione molto semplice che si traduce in uno strumento che tutti abbiamo in casa: la spazzola.

Prima di storcere il naso al pensiero che la spazzola può solo far peggio, continua a leggere.

Oggi, infatti, dopo averti svelato il trucco dell’acqua ossigenata, ti sorprenderemo ancora una volta con una dritta davvero super e che renderà i tuoi riccioli più gestibili che mai!

Come usare la spazzola sui capelli ricci

I capelli ricci sono da sempre un ingrediente di bellezza che, quindi, vale la pena imparare a curare nel modo giusto. Se il tuo problema è il non saperli districare non ti resta quindi che continuare a leggere per trovare la soluzione. Anche se di norma, la spazzola sembra essere una nemica dei riccioli, c’è infatti un modo per usarla al meglio. E questo è nel momento in cui i capelli sono bagnati. E se stai pensando che i capelli bagnati sono più fragili e che non andrebbero mai spazzolati, ti sorprenderà sapere che nel caso dei ricci questa regola non vale. La loro struttura consente infatti di spazzolarli (ovviamente con dolcezza) anche da bagnati. Anzi, è proprio in questo momento che li danneggerai meno perché saranno più semplici da districare e opporranno meno resistenza.

In questo modo (meglio se li lavi, applichi il balsamo e li spazzoli prima dell’ultimo risciacquo), risulteranno più morbidi che mai. E tutto per uno risultato finale davvero unico. Ma non finisce qui! Perché se hai una spazzola tonda puoi assecondare i riccioli anche durante la piega, donandogli maggior definizione. Ciò che conta è seguire il loro movimento naturale e non imporgli nulla. In questo modo ne sosterrai la forma ed otterrai un risultato davvero unico e che amerai sfoggiare in giro. In caso di styling con spazzola e phon ricorda solo di proteggerli al fine di non rovinarne la struttura e di renderli ancora più morbidi. Oltre al balsamo e ad una buona maschera, puoi usare un termo protettore in grado di proteggerli dal colore. Così facendo la tua chioma rimarrà sana e apparirà ancora più bella.