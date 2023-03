Gemma Galgani versa lacrime amare: brutto epilogo a Uomini e Donne

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne: per la dama del trono over non c’è pace. Brutto epilogo in studio per lei.

Nuovo dramma sentimentale per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama di Torino, da diverse settimane, ha cominciato una frequentazione con Silvio, un cavaliere di 71 anni giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Dopo una partenza serena, nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, tra i due non sono mancare le incomprensioni. Gemma, infatti, si è più volte lamentata a causa del linguaggio che lei stessa ha definito “colorito”. Silvio, da parte sua, non ha mai negato di volere un rapporto più fisico e la diversa visione delle cose li ha portati a scontrarsi più volte.

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, tuttavia, come svela Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, nuovi problemi tra Gemma e Silvio hanno portato ad un epilogo inaspettato.

Gemma Galgani e Silvio: l’epilogo che nessuno si aspettava a Uomini e Donne

Dopo aver trascorso una settimana insieme a casa di lui, in studio, Gemma e Silvio, nella registrazione del 25 marzo, hanno raccontato i dettagli del loro incontro. Tutto è andato per il meglio fino a quando lui non si è seduto sul divano senza maglietta e Gemma si è allontanata. Silvio, in studio, si lamenta del fatto di essere cercato da Gemma solo quando lui si allontana. La Galgani in studio piange, ma i due decidono di non chiudere ancora e darsi una nuova possibilità.

Nella registrazione del 26 marzo, però, qualcosa è andato storto. Gemma e Silvio non sono riusciti a ricucire il rapporto e hanno deciso di chiudere definitivamente la frequentazione. Silvio, inoltre, come racconta Lorenzo Pugnaloni, ha deciso di lasciare la trasmissione.

Una decisione inaspettata quella del cavaliere per il quale erano arrivate anche altre signore pronte a conoscerlo. Nonostante la rottura, prima di lasciare il programma, Silvio saluta amichevolmente Gemma per la quale è arrivata un’altra delusione. La Galgani, dunque, continua a non trovare pace in amore. L’atteggiamento di Gemma ha, inoltre, scatenato la reazione di Tina Cipollari che non ha condiviso il suo modo di fare con Silvio.

Dopo aver creduto nella nuova frequentazione, la Galgani si ritrova nuovamente senza corteggiatori. Cambierà qualcosa da qui fino al termine della stagione attualmente in corso? Gemma troverà il suo principe azzurro? I fan attendono novità.