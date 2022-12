Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno da poco lasciato mano nella mano lo show di Maria De Filippi Uomini e Donne ma fanno ancora molto parlare di sé e ora pare ci sia una “cicogna” in arrivo.

Contrariamente alle aspettative di molti, Ida e Alessandro sembrano sempre più presi l’uno dall’altra e la loro neonata relazione sembra andare a gonfie vele. Contro ogni previsione. Ida, dopo lo scetticismo iniziale, pare si stai facendo coinvolgere sempre più, giorno dopo dopo giorno, dall’attraente ex cavaliere. Alessandro, dal canto suo, già vedrebbe un futuro bellissimo e luminoso insieme alla sua dolce metà (ma d’altronde tra i due p sempre stato quello più “sicuro”…)

Ida e Alessandro: cicogna in arrivo?

Durante una intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne Vicinanza si è lasciato a una confessione che ha fatto venire la pelle d0oca a molti fan della nuova coppia del tutto inedita. “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”, ha rivelato all’improvviso il celebre cavaliere di UeD.

Ma cosa ne penserà Ida di questo profondo desiderio di paternità di Alessandro? Di certo la bella dama siciliana vorrà aspettare ancora un po’ di tempo per pronunciarsi a riguardo, dal momento che ha da poco iniziato la relazione con Vicinanza e con grande cautela (che pur sembra presissimo e innamoratissimo). Bisogna inoltre tener conto che la Platano ha già un figlio nato da una precedente relazione (che pensa questo di Alessandro) e quindi potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo per decidere.

Riccardo sempre più geloso

Quel che è certo è che l’exploit di Alessandro deve aver fatto drizzare le orecchie al povero Riccardo Guarnieri, secondo molti ancora segretamente innamorato di Ida. Gran parte del pubblico e dei vari concorrenti del programma, infatti, è convinto che nel cuore di Guarnieri ci sia posto solo per la Platano, con cui ha avuto diversi scontri in passato che non hanno fatto che allontanarli ancor di più.

Ma il fatto che Ida non sia certo indifferente a Riccardo lo testimoniano diversi indizi. Il primo sta nel fatto che quando Alessandro e Ida hanno ballato insieme in studio dopo aver annunciato il loro allontanamento dal programma, il bel Guarnieri non ha resistito a quello spettacolo ed è fuggito via dallo studio in lacrime. Inoltre, solo qualche giorno dopo, Riccardo avrebbe inviato a Ida una serie di messaggi di cui non si conosce il contenuto (che forse di natura romantica) che la Platano avrebbe però voluto nascondere a Vicinanza. Con sommo disappunto di quest’ultimo.

Possiamo solo immaginare a quale sarebbe la reazione di Riccardo di fronte alla notizia di una gravidanza di Ida. Lo choc sarebbe probabilmente troppo forte per lui, che pur aveva cercato di dimenticare la sua ex uscendo con Gloria. Il tentativo non è però riuscito, dal momento che Guarnieri ha finito con l’interrompere la neonata storia con lei…