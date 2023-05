Calamari ripieni su un letto di zucchine: la dieta mediterranea

Il vero segreto in cucina è rispettare sempre le materie prime e che i calamari ripieni su un letto di zucchine il risultati è centrato perfettamente

C’è un modo molto naturale per cucinare i calamari direttamente con un contorno che però diventa anche un ripieno. Se non ci credi, provali così: i calamari ripieni su un letto di zucchine sono molto naturali e perfetti per rispettare la dieta mediterranea.

Nessuno rimarrà deluso.

Calamari ripieni su un letto di zucchine: è tutto espresso

I calamari sono perfetti per questa ricetta, ma anche le seppie che possiamo preparare allo stesso modo. Ecco come fare.

Ingredienti:

8 calamari

3 zucchine

100 g melanzane

100 g pane casereccio

60 g carota

2 cipollotti

50 g pecorino grattugiato

timo fresco q.b.

menta fesca q.b.

2 spicchi di aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Spuntiamo e laviamo le zucchine. Poi le asciughiamo e tagliamo solo la parte verde esterna prima a listarelle e poi a dadini. Il resto invece ci servirà per preparare la crema con cui servire i calamari ripieni.

Poi facciamo lo stesso con le altre verdure. Laviamo e tagliamo a dadini la carota, quindi anche la melanzana. Peliamo e laviamo anche un cipollotto e lo tritiamo finemente prima di rosolarlo in padella insieme a 2-3 cucchiai di olio insaporito con un rametto di timo.

Quando ha preso calore aggiungiamo carota e dopo un paio di minuti la melanzana insieme al verde della zucchina. Insaporiamo con un pizzico di sale, qualche macinata di pepe e cuociamo le verdure per altri 5 minuti. Spegniamo e versiamo le verdure in un piatto forno per farle raffreddare,. Ci servono ancora belle croccanti.

Passiamo ai calamari. Li puliamo e poi tagliamo finemente i tentacoli. Li scottiamo con un filo di olio e uno spicchio di aglio schiacciato per 3 minuti in padella a fiamma media. Spegniamo e li aggiungiamo alle verdure eliminando l’aglio.

Togliamo la crosta alle fette di pane casereccio, versiamolo dentro al boccale del mixer e lo frulliamo per farlo diventare une specie di pangrattato. Quindi lo aggiungiamo al resto del ripieno con verdure e tentacoli, insaporendo con altre foglie di timo tritate, il pecorino grattugiato e 2 cucchiai di olio extravergine.

Il nostro ripieno è pronto e ora tutto quello che ci tocca fare è riempire le sacche dei calamari, senza esagerare perché rischiamo che il ripieno esca in cottura. In ogni caso le blocchiamo con uno stecchino.

Quando sono tutte pronte le appoggiamo in una pirofila da forno, insaporiamo con un filo di olio extravergine in superficie, un altro spicchio di aglio e ancora qualche fogliolina di timo. Prima di infornare aggiungiamo mezzo bicchiere di vino bianco secco

Infiliamo in forno nel ripiano centrale a 170° per 10 minuti. Intanto che aspettiamo, tagliamo a pezzi le zucchine e mettiamole a lessare in acqua bollente già salata per 7 minuti. Spegniamo e raffreddiamole in acqua salata.

In in padellino facciamo rosolare l’altro cipollotto pelato e tritato, un paio di minuti. Poi versiamo le zucchine e il cipollotto nel mixer e frulliamo tutto insieme ad un filo di olio e due cucchiai presi dal fondo di cottura dei calamari.

Alla fine componiamo i piatti. Sul fondo un velo di crema e poi appoggiamo due calamari ripieni, finendo con qualche foglia di menta fresca e un filo d’olio.