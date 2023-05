Se usi questa farina la pizza ti verrà da dio, parola di Altroconsumo: costa solo 1 euro e 29!

Se usi questo tipo di farina farai una pizza perfetta al pari di quelle del ristorante. Queste sono quelle migliori!

Quando si tratta di preparare l’impasto per la pizza vanno presi in considerazione molteplici aspetti della ricetta. Innanzitutto l’acqua che si utilizza deve creare la giusta reazione con il lievito e per questo motivo c’è bisogno che sia tiepida al punto giusto. Non bisogna infatti utilizzare né l’acqua calda e nemmeno l’acqua fredda. Se si utilizzasse infatti una temperatura differente non si farebbe altro che bloccare poi il lievito. In pratica l’impasto non crescerebbe e sarebbe tutto assolutamente inutile. L’impasto rimarrebbe lì com’è e non avrebbe possibilità di crescere e formare un bel panetto formoso.

Allo stesso modo nell’impasto va sempre aggiunto quel po’ di sale, quel pizzico di zucchero e quella qualità e quantità precisa di olio. Senza questi particolari ingredienti si rischierebbe infatti di fare un impasto fallimentare che non rispecchia assolutamente quello che dovrebbe essere l’impasto vero e proprio per la pizza. Questi infatti sono ingredienti estremamente importanti. In fondo poi ne sono pochi, non ci vuole tantissimo a prepararlo. Solo la giusta cura.

A cosa vale però la giusta cura della ricetta se non si usa la giusta farina? Bisogna infatti anche scegliere la farina perfetta che sarà il giusto sapore. Secondo Altroconsumo queste sono quelle più giuste. Scoprilo subito!

Quando si tratta di fare la pizza perfetta non c'è nulla che tenga, bisogna scegliere tutto con cura. L'impasto infatti è essenziale che sia curato in ogni passaggio.

La farina migliore da utilizzare è quella Manitoba tipo 0 marchio Coop. Farina di grano tenero adatta e perfetta per ogni tipo di impasto per pizza. È una farina davvero utilissima e di qualità davvero molto alta. Secondo infatti la classifica riportata da Altroconsumo questa è assolutamente quella migliore da utilizzare. Permette infatti una grande friabilità e soprattutto croccantezza. Con una farina del genere a marchio Coop non si faranno biscotti salati ma vere e proprie pizze come quelle dei ristoranti. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ad un euro e trenta circa.

Stessa cosa vale per la farina tipo 00 della pizzeria Caputo. Questo tipo di farina che ha un prezzo comodo che si aggira intorno all’euro e cinquanta permette di cuocere una pizza identica a quella del ristorante ed al pari di quella delle pizzerie napoletane. Secondo Altroconsumo questo marchio si è guadagnato il trono parimenti alla precedente. Entrambe infatti brillano per la loro qualità eccelsa e sono davvero utili per creare un impasto omogeneo e perfetto.

Grazie a questo tipo di farine avrai vita facile nella preparazione dell’impasto per la pizzata. A questo punto non dovrai fare altro che associare i giusti ingredienti. Si consiglia spesso l’utilizzo di un sugo ben concentrato e magari un fior di latte che permetta di non fare colare troppo latte. Così sarà tutto perfetto!