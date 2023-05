Usi ancora lo schiaccianoci? Con questo trucco ci metti un attimo e usi solo le mani!

Se usi ancora lo schiaccianoci sappi che con questo trucco potrai tranquillamente dirgli addio. Usi solo le mani!

Quando si tratta di doversi ingegnare per fare qualcosa ed ottenere un risultato importante, il nostro cervello entra in funziona e cerca sempre di trovare la soluzione migliore. C’è bisogno di un gran lavoro di fantasia ma alla fine ce la si fa tranquillamente. Ogni cervello è dotato della fantasia necessaria per trovare una soluzione ai problemi imminenti che richiedono un tocco di immaginazione. Soprattutto in casi in cui un tocco di cervello in più può davvero dare una svolta alla serata.

Immaginiamo una serata tranquilla in cui si organizza un di quelle cene sontuose che tutti amano tanto fare. Ognuno vorrebbe essere ospite ed anche organizzatore di una di quelle cene in cui ci si diverte davvero tanto e si sta in compagnia all’insegna del divertimento e dell’allegria. Una cena di quelle in cui si fa un primo piatto squisito ed un secondo fantastico. Si arriva alla frutta e poi, in maniera tipica mediterranea, si arriva alle noci.

Ad un tratto ci si rende conto che non si ha lo schiaccianoci. Le noci sono lì e proprio non accennerebbero mai ad aprirsi da sole. Che cosa si può fare? Semplice! Si ricorre a questo fantastico metodo che risolve proprio tutto. Provalo subito.

Con questo metodo non userai più lo schiaccianoci. Il metodo è infallibile!

Quando si tratta di ingegnarsi per trarre da una risorsa una soluzione ad un problema, non si può che esserne felici. Di metodi ce ne sono molti, tra cui questo qui davvero molto fantasioso ed utile. Per quanto riguarda le noci, questo metodo rappresenta la soluzione al problema più semplice di tutte.

Il primo passo per aprire in modo molto efficace le noci senza utilizzare l’apposito schiaccianoci consiste nell’utilizzo dell’acqua. Ebbe sì, grazie proprio all’acqua si riescono ad aprire le noci. Il primo passaggio consiste nel mettere a bollire l’acqua e farle raggiungere la temperatura in cui bolle pienamente. In pratica come se volessimo mettere a cuocere la pasta.

A questo punto bisogna spegnere sotto l’acqua, poggiarla su di un piano utile a non bruciare nulla e mettere all’interno dell’acqua bollente le noci che intendiamo aprire. Quello che bisogna fare a questo punto è semplicemente aspettare circa tre minuti. In questo lasso di tempo le noci non vanno toccate. Bisogna solo girarle poco prima che iniziamo a contare i tre minuti. Giusto per permettere all’acqua di toccare tutta la superficie delle noci.

Dopo questi tre minuti si potranno tranquillamente scolare. A questo punto poi appena ti sarà possibile potrai aprire le noci direttamente con le mani esercitando una piccola pressione come le mani. Un modo davvero molto semplice e che ti permette tranquillamente di aprirle in modo preciso e senza sprecare nessuna parte delle noci. Prova subito questo metodo e vedrai che non te ne pentirai. Un metodo così semplice ti sarà davvero utilissimo!