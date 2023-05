Il ‘cat-eye’ non è mai stato così fluo: sono queste le vibes giuste per occhi disarmanti nel make-up dell’estate

In vista dell’estate il make-up si arricchisce di colori pop, che portano lo sguardo in primo piano con un “occhio da gatta” super brillante: le idee che stanno spopolando sul web.

Il mondo della bellezza è fortemente condizionato dal passare delle stagioni. In ogni periodo dell’anno si rinnova e si adatta al mood del momento, a caccia delle ultimissime novità. Lo sa bene chi non può vivere senza ombretti e pennelli, collezionando tutti i più moderni ritrovati per apparire ogni giorno al top.

Ma dopo averle provate davvero tutte, le idee possono iniziare a scarseggiare. Le affamate di trend però, non hanno di che preoccuparsi, visto che è pronta ad arrivare la vibrazione giusta per scaldare la prossima estate, lasciando davvero tutti a bocca aperta. Il segreto è, come spesso accade, tirare fuori un vero cult del trucco, un punto saldo che non passa mai di moda. Ma ovviamente non ci si accontenterà di riproporlo ancora una volta nella sua classica versione (che ben poco avrebbe di originale), optando invece per una rivisitazione più attuale che mai.

Parliamo del celebre “cat-eye“, l’occhio da gattine che tutte, almeno una volta nella vita, hanno sognato di sfoggiare. Che si tratti di un perfetto gioco di ombretti o di un sapiente uso dell’eyeliner, questo make-up storico si pone l’obiettivo di allungare la coda dell’occhio dando così allo sguardo un aspetto felino e quindi, super sensuale. Ma se al suo lato intrigante aggiungessimo anche un tocco di divertimento?

Colori pop per far vibrare lo sguardo: è questo il nuovo ‘cat-eye’ make-up che ti conquisterà

Nell’estate più che mai ci si può concedere qualche libertà in più nel look. Finalmente le tanto sognate vacanze permettono di mettere da parte per un momento lo stile formale e noioso, in favore di una pura espressione di personalità. É questa l’ispirazione alla base del make-up che già sta spopolando sul web, in vista della stagione più calda. Immaginatevi su una spiaggia assolata a sorseggiare una bibita in riva al mare, o durante un party tra musica e allegria. Di certo il vostro trucco non potrà essere banale.

Ecco perché il cat-eye versione fluo sarà il vostro asso nella manica. Anche il più semplice dei make-up, può trasformarsi in un vero e proprio capolavoro, grazie all’aggiunta di un colore pop che andrà a delineare gli occhi. Azzurri, verdi, castani o neri, nessuno escluso, tutti brilleranno di una nuova luce se illuminati da un eyeliner o un ombretto di colore fluorescente.

É arrivato il momento dunque, di mettere da parte la timidezza, lasciando uscire tutte le vibes più estive che si nascondono dentro di voi. Naturalmente in questo look, il segreto è non esagerare. Una base neutra e delicata sarà sufficiente per mettere in risalto il fluo che si posa sugli occhi. Per un effetto più incisivo, una linea di eyeliner nero può essere associata all’altra, creando un contrasto forte.

L’alternativa è quella di optare per un eyeliner grafico, tra le più recenti tendenze, giocando con punte e linee che avvolgono l’occhio.Data la potenza di un look così vibrante di colore, è preferibile mantenersi su toni nude sul resto del viso e sulle labbra. Rinunciamo ai rossetti fucsia e rossi, in favore di un semplice nude, lasciando che questi occhi così magnetici siano i veri protagonisti dell’estate 2023.