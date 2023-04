Tutte pazze per il lilla: 5 modi per portarlo nel tuo make-up che ti faranno perdere la testa

É arrivato il momento di ravvivare il make-up di primavera portando sul viso la nuance più cool del momento: il lilla in tutte le sue sfumature diventa protagonista assoluto, ecco 5 modi super glamour per usarlo.

Non è primavera senza colori pastello. Nonostante le condizioni meteorologiche stiano ancora facendo combattere in tutto il Paese contro il mood triste e scuro delle piogge, dentro di noi la bella stagione sta vibrando di nuova energia. Le amanti del periodo attendono con ansia i primi raggi del sole appena visibili per sfoderare dall’armadio le immancabili nuances allegre e giocose, ispirate ai colori della natura.

Ma chiaramente quando si parla di look, non ci si può dimenticare anche del make-up. Non saranno soltanto i capi d’abbigliamento a portare un po’ di vita nella quotidianità, ma anche il trucco, che segue le tendenze del momento mettendo da parte la timidezza e la noia. Per la primavera 2023 non possiamo che optare per una delle vere e proprie manie che stanno spopolando in ogni ambito.

Parliamo del lilla, un colore che sembra essere stato tirato fuori direttamente dagli anni ‘2000. La nostra versione ragazzina lo portava su giacche, pantaloni, borse, unghie e viso, sentendosi più cool che mai (magari con qualche assurda pettinatura a treccine). Insomma, è il momento di rivalutare questa splendida nuance e di giocare con lei nel migliore dei modi, lasciandovi ispirare da queste 5 meravigliose idee di make-up.

Scegli il tuo make-up preferito per essere la più bella in primavera: ecco il lilla in tutte le sue sfumature

Portare un tocco di novità nel proprio make-up richiede sempre un po’ di coraggio. Non tutte sono propense a testare nuovi colori magari mai usati prima, eppure in questo caso, vi assicuriamo che ne vale la pena. Il lilla sta facendo letteralmente impazzire tutte e voi non sarete da meno. Se non sapete in quale versione aggiungere un pizzico di questa meravigliosa tinta profumata di fiori, lasciatevi ispirare da queste 5 favolose idee provenienti dalle esperte del web. Difficile resistere.

Impossibile non inciampare nel trend che da mesi sta spopolando: l’eyeliner grafico. Non possiamo non portarne una versione lilla, assolutamente perfetta su ogni tipo di incarnato e colori. Una linea di eyeliner minimalista segna l’occhio rendendolo protagonista, senza bisogno di nulla altro. Per un effetto più sbarazzino, disegniamo una coda geometrica con un doppio colore a contrasto.

Immancabile nello spettro delle possibilità anche il classico smokey eyes. Utilizziamo le tonalità che spaziano dal lilla al viola più intenso, creando una perfetta sfumatura tra angolo interno e coda dell’occhio. In questo caso l’effetto è completamente matt per un risultato più incisivo. Una passata di matita bianca nella rima interna aggiunge luminosità estrema.

Un tocco di lilla sulle labbra per essere all’avanguardia e fuori dal comune. Un aspetto così trasgressivo da sembrare uscite dalla pura fantasia, ma che attribuisce al look uno stile elegante e unico. Per una giornata speciale, un rossetto lilla abbinato ad un outfit tono su tono vi darà un risultato “wow”!

Un trucco semplicissimo ed un mascara lilla per renderlo unico come mai prima. Spaziale e futuristico, è il dettaglio che vi serve per cambiare ed essere davvero glamour. Perfetto per una mattina qualunque o per una serata speciale, il vostro sguardo assumerà un aspetto nuovo e divertente. Per un abbinamento perfetto, un pizzico di ombretto lilla sulla palpebra.

E per chi non vuole rinunciare a brillare in ogni situazione, dei bellissimi strass sulla coda dell’occhio. Naturalmente lilla si intende, non soltanto per un make-up in tinta, ma perfetti anche per aggiungere questa nuance su un trucco molto più neutro. Insomma non c’è scampo, il lilla sarà il vostro irrinunciabile alleato per questa stagione.