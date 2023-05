Voglia di colore anche nel make-up: quest’anno puntiamo all’orange per sorprendere con il trucco

In vista dell’estate lasciamoci contagiare dai colori più accesi, osando con un make-up sui toni dell’orange: con queste idee fai risplendere il viso di novità.

Quando la bella stagione finalmente bussa alle porte, il look si colora inevitabilmente di allegria. Non soltanto l’abbigliamento si lascia contagiare dalle nuances primaverili ed estive, ma anche il make-up, che aggiunge quel tocco in più di personalità. Chi ama giocare con il trucco sa bene che questo deve interpretare al meglio il mood del periodo, facendosi influenzare ovviamente dai trend.

Già da alcune settimane si è potuto assistere al rifiorire dei colori forti, quelli più vivi e accesi che hanno iniziato a diffondersi su stoffe e accessori. I negozi sono pieni di coloratissimi capi di color arancio, nella sua versione più ‘shocking’, quella che è impossibile non vedere anche a chilometri di distanza. Non c’è spazio per la timidezza dunque, perché nella prossima estate bisognerà brillare di luce propria.

Non per tutte coprirsi di una nuance così vivace è una scelta facile. C’è chi preferisce cullarsi nella tranquillità dei toni più ‘confortevoli’, quelli neutri che passano inosservati. Eppure la riscoperta dell’orange è la chiave giusta per uscire dai propri limiti e guardarsi finalmente allo specchio con occhi diversi, trasmettendo una ritrovata energia.

Tutti i segreti del trucco orange: così illumini l’estate con la nuance più cool del momento per il make-up

Se già nell’abbigliamento talvolta sembra così difficile lanciarsi nei colori più evidenti, figuriamoci nel make-up. Se siete le classiche tipe che non abbandonano il loro ombretto perlato neppure sotto tortura, prendete un bel respiro. Il trucco dell’estate 2023 vi vuole regalare un vero ‘makeover‘, donandovi una luce che nessuno vi ha mai visto prima. Un po’ di coraggio ci vorrà, per sperimentare con la nuance dell’arancione.

Ma quel che possiamo assicurarvi, è che ha degli incredibili vantaggi. Un colore così acceso e vivo già di suo infatti, si adatta perfettamente ad ogni tipo di incarnato e ad ogni colore di occhi. Pensate ad una bella abbronzatura estiva e alla combo perfetta che crea con uno smokey sui toni aranciati, ma darà un effetto bomba anche sulle più pallide. In più, l’arancione si abbina alla perfezione con tantissimi altri colori fluo e accesi, per un mix a dir poco esplosivo. Fate risplendere gli occhi chiari e quelli scuri con un fucsia o un giallo abbinato all’orange, per un effetto color-block in piena tendenza.

Giochi di sfumature calde e intense regalano le suggestioni di una spiaggia assolata, quella in cui probabilmente trascorrerete le vostre vacanze. Come avere un vero e proprio tramonto sul viso, che conquisterà tutti portando il vostro make-up al centro della scena. Nessuno vi obbliga ad un trucco esagerato e sfrontato. Se volete aggiungere un tocco di arancione senza perdere il vostro stile soft, anche un ombretto opaco sulla palpebra mobile abbinato ad una sottilissima linea di eyeliner nero, saranno più che sufficienti per dare nuova vita al vostro volto.

Largo spazio anche ai graphic eyeliner e a quelli fluo, con i quali è possibile aggiungere un dettaglio originale anche al più basico dei make-up. E per quanto riguarda blush e rossetto, naturalmente l’ideale è rimanere sulle stesse nuances. Una pennellata leggera di orange sulle gote e sugli zigomi regalerà alla pelle un soffio d’estate, mentre un lipstick corallo sarà la ciliegina sulla torta per il vostro nuovo sfavillante look!