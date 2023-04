Flower make-up: l’idea originale per sorprendere tutti al party primaverile, il trend da non perdere

Dai un tocco di primavera al tuo make-up arricchendolo di meravigliosi fiori: ecco le idee più originali per un trucco davvero unico da sfoggiare nei party della bella stagione, così sorprendi tutti.

Già da alcune settimane le belle giornate hanno iniziato a farsi vedere e bastano i primi raggi di sole per farci immergere in un pieno clima primaverile. Inevitabile dunque, che anche il look inizi a trasformarsi rispecchiando una voglia di colori e novità. Il mood delle stagioni come sempre, si riflette negli abiti, con fantasie e nuances pastello, ma anche nel make-up.

Le appassionate di trucco sono sempre alla ricerca di nuovi spunti ed ispirazioni, ma dopo averle provate davvero tutte le idee possono iniziare a scarseggiare. Per di più, arriva il periodo in cui i party all’aperto e le cerimonie si susseguono, imponendo ogni volta la ricerca del modo giusto per sorprendere amiche e invitati. Avete mai sognato di partecipare al famoso Coachella?

Si tratta del festival musicale in cui i look più stravaganti sfilano tra star e persone comuni, in una vera e propria gara di bellezza ed originalità. Non c’è bisogno di arrivare fino in America per divertirsi un po’, perché qualche volta l’idea giusta è proprio dietro l’angolo. Siamo pronti a rivelarvi il modo perfetto per arricchire il make-up di un tocco di primavera in modo semplice e unico, per un tocco di divertimento e romanticismo che conquisterà tutti a prima vista. Arrivano i fiori!

Aggiungi un fiore nel tuo make-up: le ispirazioni più belle da imitare per stupire

Colori pastello, smokey eyes, eyeliner grafici e mascara colorati: ormai avete dato sfogo alla fantasia in ogni modo. Ma c’è un’idea che ancora probabilmente non avete provato e che potrebbe davvero stupire voi e gli altri. Negli ultimi tempi come mai prima, il make-up è diventato sempre più una vera e propria forma d’arte, con piccole opere di micro-pittura che diventano protagoniste assolute del viso. Non diciamo di dipingere un quadro degno di Leonardo Da Vinci, ma semplicemente di lasciarci ispirare dalla primavera per dare un tocco originale al trucco. Se volete sentirvi diverse al prossimo party in arrivo ed essere certe che nessuna sfoggerà un trucco come il vostro, scegliete i fiori. Abbiamo raccolto per voi le ispirazioni più belle dal web.

Impensabile arricchire il make-up di piccoli e coloratissimi fiori secchi, vero? Eppure questa foto vi convincerà che è proprio l’idea giusta che stavate aspettando per interpretare con il trucco il pieno clima primaverile. Una scelta sofisticata ma di grande effetto che sicuramente lascerà tutti a bocca aperta e vi decreterà la reginetta della serata!

Per tornare bambine in un attimo basta davvero poco e durante la primavera possiamo concedercelo. Delicati fiorellini colore pastello disegnati sotto l’arcata sopraccigliare conferiscono al make-up tutto il mood fresco e giocoso della stagione che volevamo ottenere. Nuances leggere e fresche sulla palpebra mobile fanno da sfondo perfetto a questo piccolo disegno infantile perfetto per un tuffo nel passato.

E se dei dolci fiorellini andassero a sostituire il blush? Se vi trovaste ai Coachella, probabilmente non vi sembrerebbe un’idea così strana. Ecco allora l’ispirazione perfetta da imitare per un party a tema primaverile, da realizzare in casa in pochi minuti. Puntate sul vostro make-up preferito (meglio ancora se sui toni pastello) e aggiungete delle piccole margherite bianche nella zona degli zigomi. Con un’opera di colori e pennello, sarete pronte a sfoggiare un look da far invidia a tutte.

Nella lista delle ispirazioni da non perdere non può mancare il rossetto! Anche le labbra possono diventare il posto giusto per ospitare dei meravigliosi fiori, rappresentati con petali variopinti in micro-pittura o con piccoli disegni stilizzati. Insomma, se volete portare una ventata di primavera nel look ora sapete su cosa dovete puntare! Basterà un dettaglio per fare la differenza.