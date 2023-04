Pesce e verdure: queste seppie ripiene hanno un ingrediente speciale

Ricche, colorate e buonissime le seppie ripiene con melanzane un piatto che porta a tavola la vera dieta mediterranea: si prepara in poche mossse

Seppie ripiene alle melanzane, c’è tutto il mediterraneo dentro ed è anche la migliore risposta a chi vuole una cucina più fantasiosa.

Un secondo piatto che diventa anche piatto unico e va bene pure per i bimbi, abituandoli a mangiare di tutto.

Seppie ripiene alle melanzane, tutti i passaggi

Quarta volta abbiamo cucinato le seppie, ma un domani potrebbero essere i calamari. Si preparano allo stesso modo e sono buonissimi.

Ingredienti:

8 seppie medie

1 melanzana grossa

4 fette di pancarré

foglie di timo

1 cipolla dorata

1/2 vino bianco secco

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Partiamo con le seppie: la prima operazione da fare è eliminare le viscere e poi aprirle a libro. Quindi togliamo anche il becco, gli occhi e l’ossicino centrale, le laviamo e le asciughiamo bene con un canovaccio pulito, poi teniamo da parte.

Spuntiamo e laviamo le melanzane, poi le tagliamo a listarelle e quindi a cubetti. Versiamoli in un tegame insieme alla cipolla sbucciata e tritata finemente, ad un filo d’olio e un pizzico di sale. Facciamo andare tutto a fiamma bassa per circa 15 minuti fino a quando le melanzane sono appassite e belle morbide. Spegniamo e teniamo da parte.

Nel boccale del mixer mettiamo le fette di pancarré private della crosta e spezzettate con le mani. Facciamo partire la macchina e ricaviamo una specie di pangrattato molto morbido. Poi mescoliamolo in un piatto fondo un trito di timo, sale, una macinata di pepe. Quando è pronto, cospargiamolo sulle melanzane, giriamo con un cucchiaio e facciamo insaporire.

Riprendiamo le seppie e farciamole con il ripieno a base di melanzane e pangrattato aromatico. Blocchiamole con uno stecchino in modo che il ripieno non fuoriesca in cottura e siamo pronti per la cottura.

Appoggiamo le seppie ripiene di melanzane in una pirofila, condiamole con un filo d’olio e inforniamo a 200° per 15 minuti. A quel punto apriamo il forno, bagniamo con il mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo cuocere ancora per circa 25 minuti.

Quando le seppie sono pronte togliamole dalla pirofila e facciamo ancora scaldare il fondo di cottura che deve restringere per diventare più denso. Quando serviamo le seppe, nappiamole con il sughetto e il piatto è completo.