Antonella Fiordelisi: “Edoardo? Cosa mi ha colpito di lui fuori dal GF Vip”

Antonella Fiordelisi risponde alle domande dei fan e svela cosa l’ha colpita di Edoardo Donnamaria fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno insieme da quasi sei mesi di cui cinque vissuti intensamente nella casa e uno nella vita di tutti i giorni. Dopo essersi piaciuti subito e aver cominciato a frequentarsi seriamente, si sono considerati fidanzati dallo scorso 31 ottobre. Nella casa del Grande Fratello Vip hanno vissuto tanti momenti difficili al punto da essersi allontanati più volte. Momenti difficili che sono scomparsi da quando hanno cominciato a viversi nella vita di tutti i giorni.

Da quando Antonella è uscita dalla casa di Cinecittà, infatti, si sono separati solo un paio di giorni a causa di alcuni impegni di lavoro che hanno portato lui a Milano e lei a Salerno. Al di là dei rispettivi impegni, i due sono praticamente inseparabili, sempre più complici e innamorati. Felice e serena, la Fiordelisi ha così deciso di rispondere ad alcune domande dei fan svelando cosa l’ha effettivamente colpita di Edoardo da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi: la prima notte fuori dal GF Vip con Edoardo Donnamaria

Si sono piaciuti dal primo sguardo e hanno cominciato a conoscersi sin dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip, ma forse, nessuno dei due immaginava di innamorarsi così intensamente al punto da stravolgere la propria vita. E’ quanto accaduto ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che, durante i sei mesi trascorsi nel bunker di Cinecittà, hanno dovuto combattere dubbi e insinuazioni da parte degli altri concorrenti che non credevano nel loro amore.

E, invece, sin dalla notte in cui Antonella ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dopo essere stata eliminata al televoto su esplicita scelta del suo stesso fandom, tutto è cambiato. Da quella notte, la storia d’amore dei Donnalisi è una vera favola e, nel rispondere ai fan, Antonella non ha nascosto il suo momento di felicità.

“Sembra di stare in un film. Mi sembra tutto bellissimo. Mi sento al settimo cielo”, ha ammesso la Fiordelisi che è anche impegnata in una serie di progetti lavorativi tra cui anche il lancio di una capsule di gioielli in argento, sia per donne che per uomini e che dovrebbe essere disponibile da lunedì 15 maggio e che troverete sulla pagina Instagram “The Queen Scaccomatto“.

Tra le tante domande ricevute dalla Fiordelisi, poi, non poteva mancare quella su Edoardo. Una fan, in particolare, le ha chiesto cosa l’ha colpita di lui dopo il GF Vip e la risposta è stata la seguente:

“Portarmi subito a casa dalla famiglia, la stessa notte che sono uscita. Dedicarmi una canzone e il voler stare sempre con me a tal punto da trasferirsi e convivere subito“.