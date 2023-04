Antonella ed Edoardo fotografi del loro amore: gli scatti privati infiammano il web

Antonella ed Edoardo fotografi del loro amore. La Fiordelisi e Donnamaria in scatti teneri e bellissimi che emozionano il web.

Le fotografie più belle sono quelle scattate dalle persone che ci amano e gli scatti pubblicati sui social da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria lo confermano. E’ trascorso esattamente un mese da quando Antonella ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip vivendo la vita vera accanto al fidanzato Edoardo da cui è inseparabile e, in trenta giorni, entrambi hanno regalato ai fan delle foto in cui mostrano non solo la loro bellezza, ma anche la serenità con cui, oggi, vivono la loro storia d’amore.

Innamorati persi l’uno dell’altra, Antonella riesce a fotografare Edoardo in momenti tenerissimi, ma anche sensuali mentre Edoardo riesce a cogliere anche attimi intimi, ma estremamente dolci. Entrambi, tuttavia, attraverso delle foto, gridano quanto si amano lasciandosi andare anche a delle vere e proprie dichiarazioni pubbliche.

Le foto private di Antonella ed Edoardo che emozionano i fan

Antonella Fiordelisi si diverte ad immortalare la bellezza del fidanzato in vari momenti e tra quelli che preferisce ci sono sicuramente quelli in cui riesce a cogliere alla sprovvista Edoardo o a sorprenderlo. Tra le foto più belle scattate da Antonella a Donnamaria e che hanno fatto impazzire i fan ci sono quella in cui dorme beatamente nella loro casa di Milano e quella in cui è coperto da un solo asciugamano dopo la doccia.

“Ma come fa a dormire sempre me lo spiegate?”, scrive Antonella in un tweet che accompagna la foto qui in alto. La Fiordelisi, poi, regala anche un’altra foto del fidanzato ai fan mostrandosi totalmente presa e innamorata. “Non mi guardare così, grazie”, scrive condividendo la foto che vedete qui in basso in cui Edoardo è appena uscito dalla doccia e ammettendo di non riuscire a resistere di fronte al suo sguardo.

Anche Edoardo, però, riesce ad immortalare la bellezza di Antonella in tutta la sua semplicità. Uno degli scatti più belli condivisi da Donnamaria sui social è quello in cui Antonella è in camera da letto, in intimo mentre sceglie i vestiti da indossare, accovacciata sulle gambe per poter coccolare Gohan, il cane di Edoardo e che ora vive con loro a Milano, città in cui i Donnalisi hanno scelto di convivere.

Durante un weekend trascorso in Umbria con i propri genitori, poi, Edoardo ha colto la bellezza al naturale della fidanzata esattamente come faceva al Grande Fratello Vip quando la esortava a non truccarsi e a non utilizzare extension.

“Ancora che usa Faceapp sta polletta”, scrive Edoardo per ribadire la bellezza tutta naturale della fidanzata. Gli occhi dell’amore, dunque, riescono a cogliere anche i più piccoli dettagli e a rendere tutto meraviglioso come dimostrano queste foto di vita normale davvero spettacolari.