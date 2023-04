Focaccia di zucchine da cui nasce un matrimonio delizioso

Non è quella che compriamo dal panettiere o nelle pizzerie al taglio, ma molto più buona perché l’abbiamo fatta noi: ecco la focaccia con zucchine e ricotta

La primavera porta sapori e profumi nuovi ma certamente le zucchine sono uno dei protagonisti più attesi in cucina. Questa volta li usiamo per preparare un antipasto che può diventare anche una merenda, una focaccia con zucchine e ricotta perfetta per tutte le età e tutte le occasioni.

Per risparmiare tempo, possiamo comprare la base della focaccia già pronta, ma la soddisfazione di farla con le nostre mani è diversa.

Focaccia con zucchine e ricotta, adesso e fra tre mesi

Uno dei vantaggi di questa focaccia con zucchine e ricotta è che la possiamo preparare in largo anticipo e riscaldare in forno o microonde. Ma si può anche congelare, preferibilmente già a fette sinole nei pratici sacchetti gelo e tenere in freezer anche 3-4 mesi.

Ingredienti:

300 g farina 00

200 g farina Manitoba

6 g lievito di birra fresco

300 ml acqua

olio extravergine d’oliva q.b.

300 g zucchine

200 g ricotta

120 g crescenza

1 spicchio di aglio

foglie di basilico q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione: focaccia zucchina

Setacciamo insieme le due farine in una ciotola, poi cominciamo a mescolarle con il lievito di birra sbriciolato nell’acqua a temperatura ambiente. Completiamo con 2 cucchiai (circa 15 grammi) di olio extravergine d’oliva e cominciamo a lavorare l’impasto della focaccia.

Cominciamo a portare la farina verso il centro del liquido con una forchetta e poi continuiamo a lavorare l’impasto con le mani. Quando comincia a compattarsi, aggiungiamo anche 12 grammi di sale fino a andiamo avanti a lavorare fino a che diventa perfettamente elastico.

A quel punto mettiamolo in una ciotola leggermente infarinata, copriamolo con della pellicola alimentare e lasciamo lievitare per 80 minuti. Poi riprendiamola in mano e reimpastiamo ancora d2 o 3 minuti giusto per dare più forza all’impasto. Copriamo di nuovo con la pellicola e lasciamo lievitare ancora per altri 40 minuti.

Intanto che aspettiamo la seconda lievitazione però possiamo fare anche altro. Spuntiamo le zucchine, le laviamo e poi le tagliamo a rondelle abbastanza sottili. Facciamole rosolare in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio spellato e schiacciato. Bastano 10 minuti, devono ancora rimanere leggermente croccanti sotto i denti.

A parte lavoriamo la ricotta vaccina ben scolata insieme alla crescenza, aggiungiamo 3 cucchiaio di oli extravergine, un pizzico di sale e qualche macinata di pepe. Quando è tutto ben amalgamato teniamo da parte.

Riprendiamo l’impasto della focaccia e lo dividiamo in due parti non omogenee, diciamo due terzi e un terzo. Con un mattarello stendiamo entrambe le parti sottili e poi mettiamo la più grande in una teglia rotonda da 24 cm unta di olio facendo uscire leggermente i bordi.

Poi distribuiamo sulla sfoglia il composto a base di formaggio e andiamo a completare con le zucchine e alcune foglie di basilico, Copriamo con l’altra sfoglia più piccola, poi chiudiamo bene i bordi, sigilliamoli con le dita e spennelliamo ancora con olio extravergine.

In ultimo, preriscaldiamo il forno ventilato a 200° e poi infiliamo la teglia nel forno sul ripiano medio per circa 25 minuti. La superficie deve essere leggermente dorata, ma non c’è bisogno del grill. Sforniamo, aspettiamo 10 minuti e affettiamo.