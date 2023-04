Hai il viso tondo e piccolo? Ti svelo come portare la frangia per un look davvero unico!

Scopri come portare la frangia in caso di viso tondo. Il risultato sarà così particolare da farti innamorare della tua nuova immagine.

Avere un viso tondo, spesso può significare che questo risulti anche piccolo. Se per molti si tratta di una caratteristica davvero piacevole, per altri ciò può significare tutt’altro.

A prescindere da come la si pensi, la buona notizia è che esiste un modo per far apparire il viso tondo più ampio e, quindi, più grande, dando una nuova proporzione al volto.

La prima regola, che molte conoscono già, è quella di portare i capelli ad una lunghezza che vada dal corto al medio. Esiste, però, anche un altro modo che è quello di portare una frangia corta. Dopo aver visto quali sono i tagli perfetti per il viso tondo, scopriamo quindi come realizzare la frangia perfetta per un look in grado di farti sentire unica.

Come portare la frangia corta in caso di viso tondo

Se hai da sempre un viso tondo e desideri dargli più spazio, facendolo apparire più ampio e cambiandone le proporzioni, sei nel posto giusto. La frangia corta, infatti, è in grado di cambiare le cose e di fare davvero la differenza. Oltre a tagliarla in modo che arrivi all’incirca a metà fronte, però, hai anche altre possibilità.

Se il tuo viso è tondo ma tende all’ovale puoi mantenere i laterali più lunghi, sfrangiandoli in modo da mantenere l’armonia già presente nei tuoi tratti. Se, invece, ritieni che il volto sia corto e non sogni altro che vederlo più ampio e più grande in generale, puoi tagliare più corti anche i laterali. Questa semplice differenza cambierà le cose al punto da farti sentire più bella che mai e da regalarti

Ovviamente, anche il colore può fare la differenza. Se sei mora, ad esempio, dei punti di luce intorno al viso possono portare maggior luce ed enfatizzare l’effetto desiderato. Altrimento. un total black potrà darti il giusto risalto. Se sei già bionda o comunque chiara, potrai enfatizzare il colore proprio al lati del viso o sulla frangia. Così facendo otterrai le proporzioni che tanto desideri e ti guarderai allo specchio con gioia. Ciò che conta è scegliere sempre tra le opzioni che senti più tue e che ti piacciono davvero. Il viso tondo, infatti, è bellissimo anche se preferisci i capelli lunghi e, al massimo, puoi sempre puntare sul make up per ottenere risultati diversi ma comunque in grado di farti sentire sempre al top.