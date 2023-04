Capelli legati? Sì, ma con stile! La Bubble Braid è l’acconciatura che non puoi perderti nella bella stagione, il trend

Quando in primavera-estate arriva il bisogno di legare i capelli, è meglio farlo con la giusta acconciatura: il trend imperdibile è la Bubble Braid, l’hairstyle che sta conquistando il mondo intero.

Capita proprio a tutte di trovarsi di fronte ad un “bad hair day”. Esattamente, parliamo proprio di quelle giornate in cui ci si alza con un diavolo per capello. La chioma diventa indisciplinata ma il tempo è davvero troppo poco per permettersi un nuovo shampoo o uno styling fresco di phon e piastre. Qual è la soluzione più immediata quindi?

Ovviamente affidarsi al caro vecchio elastico e fermare l’irreparabile in una noiosa coda o, peggio ancora, in un terribile chignon improvvisato. Alzi la mano chi almeno una volta non lo ha fatto, soprattutto quando la bella stagione inizia ad arrivare. Complice anche il caldo infatti, i capelli necessitano di essere legati, ma la realtà è che questo si trasforma in genere in una caduta di stile.

Non tutte ci sanno fare con le acconciature o cadono nell’errore di pensare che siano troppo complesse per metterci le mani. Eppure c’è una nuova tendenza che sta letteralmente facendo impazzire tutto il mondo, dalle star alle ragazze della porta accanto. Parliamo della “bubble braid”, la favolosa coda (o treccia) a bolle a prova di principiante. Basta guardarla per restarne completamente affascinati.

Lasciati conquistare dalla Bubble Braid: tutte le idee per portare nei tuoi capelli l’hairstyle più cool del momento

Quando le idee di stile vengono a mancare, il mondo del web è pronto ad arrivare in soccorso. E sono proprio i social ad aver decretato il successo assoluto della fantastica “bubble braid”. Si tratta di un’idea originale per dare una forma nuova e futuristica alla classica coda, che si trasforma grazie ad un effetto “a bolle” in una vera e propria opera d’arte. Il bello di questo hairstyle è che si adatta a qualunque occasione. Nella prossima primavera-estate potrete divertirvi a portarla durante un aperitivo in spiaggia o un pic-nic all’aperto. Ma allo stesso tempo donerà divinamente anche per una serata elegante, proprio come per una diva sul red carpet.

Ma come imitare questa acconciatura? Il segreto consiste nel formare semplicemente una coda con un elastico più grande, che viene poi intermezzata da altri elastici più piccoli posti ad una distanza regolare di alcuni centimetri per tutta la lunghezza. Gli spazi che si formano tra uno e l’altro vengono poi gonfiati con le dita fino ad ottenere una forma quasi sferica. La bubble braid può essere interpretata in varie versioni, che andranno incontro alle esigenze di tutte.

Può diventare infatti, un modo per decorare e rendere speciale una classica coda da cavallo, ma anche un’idea per ottenere due originalissime codine laterali. Allo stesso tempo può trasformare un hairstyle raccolto, che con l’aggiunta di una piccola bubble braid assumerà un’ispirazione guerriera/bohémienne. Nella bella stagione non resta che lanciarsi in questo magico mondo fatto di acconciature, ma senza dimenticare l’ingrediente fondamentale: un pizzico di fantasia!