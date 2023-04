Il segreto per capelli lunghissimi e lucenti si trova proprio nella tua dispensa: prova a non piangere, vedrai che effetti!

Se hai sempre sognato una chioma da vera Rapunzel devi provare il rimedio naturale più efficace di tutti: un po’ di pazienza e qualche lacrimuccia, ma funziona veramente!

Inutile negarlo, sarà capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di sognare di poter essere avvolte da una lunghissima chioma da principessa. Magari proprio perché affascinate dall’immaginario collettivo di femminilità ed eleganza, insomma essere delle vere Rapunzel è un desiderio di tantissime. Nel corso della vita però, ci si rende spesso conto che questo non rimane altro che un miraggio, considerando che la crescita dei capelli viene influenzata da diversi fattori determinanti.

Seppur ogni mese qualche centimetro si dovrebbe aggiungere alla lunghezza, intervengono i danni provocati dagli agenti esterni a farla perdere dalle punte. Quando la chioma viene continuamente sottoposta allo stress di phon e piastre, ma anche di tinture e decolorazioni, le estremità iniziano a spezzarsi, impedendo ai capelli di apparire davvero lunghi.

Sono diverse le trovate che si diffondono attraverso il web e che promettono grandi risultati grazie all’uso di ingredienti naturali. Per avere capelli lunghissimi e pieni di vita però, c’è un rimedio che soltanto le più coraggiose hanno testato. Il prezzo da pagare è sopportare un piccolo “fastidio olfattivo”, ma statene certe, ne varrà la pena!

Prova questo ingrediente e ti stupirai: capelli da sogno come mai prima

“Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire“, un modo di dire che si sente dall’alba dei tempi e che, lo sappiamo bene, ha molto di vero. Anche quando si tratta di capelli ovviamente, perché se il vostro sogno è sfoggiare una chioma da vere principesse non vi resta che arrendervi all’ingrediente giusto. Le più sensibili al suo odore penseranno che si tratta di una vera follia, eppure i suoi benefici sui capelli sono davvero incredibili. Parliamo della cipolla, uno dei prodotti più utilizzati in cucina ma che ha molti nemici.

C’è chi non tollera la sua vicinanza, cominciando a lacrimare al solo tagliarla. Ma i nutrienti all’interno di questa pianta hanno degli effetti sorprendenti sulla salute della chioma, a partire dalla crescita fino alla loro lucentezza. É il caso di “soffrire” giusto un po’, almeno per il tempo della sua applicazione, per iniziare a notare dei progressi inaspettati. I metodi più utilizzati sono quelli dell’impacco e del risciacquo con acqua di cipolla. Nel primo caso, basterà tagliarla finemente a pezzettini e frullarla, per poi passarla con un colino fino a prelevarne il succo.

Questo andrà utilizzato per massaggiare bene la cute e lasciato poi in posa per almeno 30 minuti. Dopodiché, si potrà procedere al normale shampoo. Nel secondo caso invece, un cucchiaio del succo di cipolla ottenuto può essere diluito in una ciotola d’acqua tiepida. Questa poi, si utilizzerà per risciacquare i capelli dopo il classico lavaggio. In questo modo i capelli avranno modo di assorbire al massimo tutte le proprietà della cipolla, restituendovi in compenso una chioma come mai avuta prima! Non ci credete? Chiudetevi il naso e provate subito!