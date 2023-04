In caso di capelli ultra fini prova l’avena. Il risultato ti sorprenderà!

Scopri come rendere più spessi i tuoi capelli con un ingrediente davvero semplice e naturale. Si applica in un attimo e funziona!

Avere i capelli fini è una condizione che può essere presente fin dalla nascita o essere legata a problemi di vario tipo e tali da indebolire la struttura della chioma rendendola, appunto, più sottile. Quale che sia il motivo per i capelli fini, di sicuro, questi rappresentano un problema per ben più di una persona. I capelli fini possono infatti portare ad una chioma senza volume o a pieghe dall’aspetto meno sano di quanto non si vorrebbe.

Per ovviare a tutto ciò, oltre che prendendosi cura di sé anche attraverso l’alimentazione e la cura del capello, è possibile agire attraverso dei rimedi naturali. Uno tra questi è la farina d’avena. Un ingrediente semplice che, se usato nel modo giusto, può arrivare ad inspessire i capelli donandogli così più volume. Dopo aver visto quali sono i tagli più adatti ai capelli fini, ecco quindi un modo per renderli più spessi.

Come inspessire i capelli fini grazie all’avena

Che i capelli fini siano un “dono” della genetica o un problema di indebolimento dato da abitudini sbagliati, il comune denominatore resta sempre la voglia di renderli più spessi. Per quanto ci siano tagli di capelli che possono nascondere egregiamente il problema è infatti indubbio che ci sono acconciature che richiedono volume per poter dare il meglio di sé. E cosa c’è di meglio di una chioma ricca e vaporosa per sentirsi sempre al top? Per fortuna, ci sono diversi ingredienti naturali che sono in grado di fare la differenza. Tra questi, uno davvero utile è la farina d’avena.

Per far sì che funzioni, basta far bollire 3 cucchiai di farina d’avena in mezzo litro d’acqua, filtrare il tutto e usarla per il risciacquo. In questa fase è molto importante pettinare i capelli con cura al fine di far aderire l’avena su tutti i capelli. Fatto ciò si potranno risciacquare i capelli per poi procedere con lo styling di sempre. Il risultato sarà quello di una chioma più spessa e lucente, perfetta per acconciature mosse e vaporose. Si tratta ovviamente di un rimedio che non va a risolvere il problema ma che è in grado di donare quel volume tanto desiderato quando si ha voglia di osare con un look diverso.

Ovviamente, se i capelli fini non sono dovuti alla genetica ma sono frutto di trattamenti pesanti e abitudini sbagliate, correggere queste ultime consentirà di curarli sempre più a fondo e di poter contare su una chioma sempre più forte e spessa. E tutto senza dover ricorrere a chissà quali trattamenti invasivi. Un tentativo che vale sicuramente la pena di fare.