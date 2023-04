Per un viaggio in auto uniamo stile e comodità: Guai a sbagliare look

Sembra sciocco da dire (anche solo da pensare) ma l’abbigliamento, ormai, lo studiamo anche per uno spostamento in auto. Non parliamo del tragitto casa – lavoro ma di un viaggio per il week-end o per festeggiare i giorni delle vacanze di Pasqua. Ecco alcune idee furbe.

Vestirsi in modo casual a cipolla o partire già con il completo studiato per il ritrovo con gli amici? Potrebbe stropicciarsi o il sudore lasciare macchie orrende. Dipende molto dalla distanza, dal contesto dove si andrà ma anche dallo spazio in auto ed ovviamente dal nostro umore. Avere cose di un certo costo, di un tessuto delicato, ci porta a decidere di lasciarli appesi nell’armadio o di trasportarli a parte. Giusto così, in effetti. Per questo oggi vedremo le scelte di stile più azzeccate ad uno spostamento in auto.

Riguardo agli accessori da metterci in testa non ci sono più dubbi ma è bene avere le idee chiare anche sul resto.

Per un viaggio in auto vestiamoci semplici e curate

I nostri amati jeans sono un passe-partout e si rivelano anche oggi la più adatta delle soluzioni. L’importante è che non siano nuovi, devono avere un certo rodaggio e farci sentire a nostro agio. Niente di troppo cool ma scomodo come i modelli a zampa.

Leggins neri, camicia da uomo un po’ over chiusa con nodo in vita e canotta colorata (che sia ton sur ton con il resto) super attillata e con dettagli femminili sotto, come il pizzo sulle spalline, che creino un contrasto di tendenza. Ok al pullover d’emergenza viste le temperature ballerine ma a patto che abbia lo scollo a V.

Niente stivali con il tacco né scarponcini con una suola carrarmato che faccia perdere la fondamentale sensibilità alla guida. In alcune auto basta anche solo sfiorare l’acceleratore per rischiare il decollo! Meglio una scarpa comoda e leggera, sportiva o meno, poco importa. Il concetto è chiaro.

La biancheria intima dovrà essere elastica e non troppo stretta. Una a volte non ci pensa ma avere un fastidio costante nella zona seno è insopportabile.

La cosa più importante di tutte quando si devono affrontare svariati chilometri in auto però non si può comprare ed è la compagnia giusta. Essere vestite in modo impeccabile, uscire con lo spirito “elevato ai massimi” non serve se poi ci si negativizza con la gente sbagliata. Nel dubbio, meglio restare a casa.

Silvia Zanchi