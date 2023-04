Colori di tendenza per la primavera: come scegliere l’accessorio cool, le scarpe!

Il periodo più bello dell’anno è arrivato e con lui tutti i colori che caratterizzano questo momento, dopo il rigore e la tristezza dei mesi invernali, ecco quindi che è giunto il momento perfetto per riempire di colori il nostro armadio e aggiungere qualche dettaglio particolare come le scarpe, che personalizzano il nostro modo di essere.

Sì, perché non dobbiamo assolutamente seguire solo la moda ma prendere spunto da lei e personalizzarla nel modo che ci fa sentire meglio. Magari non indosseremo mai un abito di quel colore ma un accessorio particolare assolutamente sì, ecco perché vi consigliamo di puntare sulle scarpe donna e sui vari modelli, in base alle vostre esigenze.

Scarpe da donna: i colori della primavera 2023

Come possiamo vedere aprendo la finestra la mattina, la primavera è iniziata nel migliore dei modi con i fiori che iniziano a mostrarsi in tutta la loro bellezza e gli uccellini che ci danno il buongiorno.

La primavera è la stagione perfetta per indossare scarpe colorate e allegre. Dopo un lungo inverno, è il momento di rinnovare il nostro guardaroba. Ma quali sono i colori di tendenza per la primavera e come scegliere le scarpe giuste per ogni occasione?Must-have di questa stagione, ecco tre tipi di scarpe da donna perfette per le prime giornate di sole: slingback, friulane e ballerine.

La primavera 2023 porta con sé una nuova palette di colori per le scarpe da donna. I colori pastello come l’azzurro e il lilla rimangono una scelta popolare, ma quest’anno si vedranno anche tonalità più audaci come il rosso fuoco, il giallo e il verde smeraldo. In particolare, il rosa sarà un colore di tendenza per le scarpe da donna, declinato in diverse sfumature, dal rosa pallido al fucsia intenso. Anche il blu sarà un colore molto presente, con tonalità che vanno dal celeste al blu notte.

Il verde menta rimane una scelta popolare per la primavera, mentre il viola sarà un colore di tendenza, soprattutto nella versione lavanda. Inoltre, i colori metallizzati come l’oro e l’argento saranno molto presenti, perfetti per dare un tocco di luce ai nostri outfit primaverili.

Primavera 2023: le scarpe donna da non perdere

Le slingback sono una scelta elegante e chic per la primavera. Caratterizzate da un tacco medio o basso e da un cinturino che avvolge il tallone lasciando la parte posteriore del piede scoperta, si adattano alla perfezione per creare un look fresco e primaverile, soprattutto se abbinati a tessuti leggeri come il lino o il cotone. Le slingback si abbinano bene con pantaloni cropped, gonne midi o vestiti leggeri, ed è possibile scegliere modelli con o senza decorazioni come fiocchi o borchie, a seconda del proprio gusto personale.

Divenute super popular – sono numerose le star che se ne sono innamorate – le friulane sono ormai un trend da qualche anno. Realizzate in diversi tessuti, tra cui l’elegante velluto, e caratterizzate dalla suola piatta e dalla punta arrotondata, sono alla base di un look romantico e delicato, soprattutto se abbinate a tessuti leggeri come il denim. Le friulane si abbinano bene con jeans skinny o larghi, pantaloni a zampa o gonne lunghe, ed è possibile scegliere modelli con o senza decorazioni come ricami o perline, a seconda del proprio stile.

Le ballerine sono un’alternativa versatile per la primavera, l’emblema della comodità per eccellenza che ci fa tornare anche un po’ bambine, perché ci riporta indietro con la memoria. Possiamo trovarle sempre nei colori moda e ci permettono di giocare anche con i colori, abbinando a un look total black delle ballerine colorate.

Insomma, sbizzarriamoci con i colori che vanno in primavera e con le scarpe perché possono assolutamente personalizzare il nostro abbigliamento in modo incredibile lasciando tutti senza parole e siamo sicuri che ci chiederanno informazioni le nostre amiche su dove abbiamo comprato quella scarpa super alla moda e bellissima da vedere.