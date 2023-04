Questo scrub tutto naturale renderà la tua pelle più luminosa. Perfetto per il post depilazione!

Scopri come rendere la tua pelle liscia e luminosa anche dopo la depilazione. Bastano davvero pochi ingredienti e sono tutti naturali.

Prendersi cura della propria pelle significa avere a cuore la sua idratazione. Ciò passa da tanti aspetti tra i quali non manca quello della cura post depilazione.Che si opti per la classica ceretta o per il più pratico rasoio, la pelle delle gambe subisce infatti uno stress che è molto importante evitare. E per farlo ci vengono incontro ingredienti davvero semplici e naturali.

Questi, messi insieme e usati nel modo corretto, consentono di ottenere una pelle non solo più liscia ma anche più luminosa e, ovviamente sana. Proprio ciò di cui abbiamo bisogno in vista della bella stagione e delle giornate di sole e mare. Dopo aver visto qual è il rimedio naturale contro le gambe pesanti, ecco quello che serve per curare la pelle dopo la depilazione. Il risultato sarà davvero unico.

Bastano due soli ingredienti per ottenere lo scrub perfetto da applicare dopo la depilazione

Per uno scrub che sia sano ed in grado di illuminare le gambe senza rovinarle ti serviranno due soli ingredienti piuttosto semplici da reperire. Il primo è il bicarbonato che hai sicuramente già in casa, il secondo è il gel di aloe che puoi acquistare in erboristeria o che puoi procurarti direttamente dalla piantina di Aloe. Questi due ingredienti, messi insieme, creano un duo davvero unico ed in grado di donare nuova vita alla tua pelle. Sono infatti in grado di disinfettarla, ammorbidirla e idratarla e tutto con un semplice scrub.

Per ottenerlo non dovrai fare altro che mescolare insieme il gel di aloe con il bicarbonato al fine di ottenere un composto cremoso e granuloso. Questo andrà applicato sulle gambe pulite e strofinato con delicatezza. Il suo contributo sarà quello di esfoliare la pelle e di renderla più morbida, idratata e luminosa. Inoltre le donerà quanto perso durante la depilazione evitando così che si secchi o che appaia rovinata. Uno scrub davvero semplice sia da realizzare che da applicare e che nel giro di poco donerà maggior lucentezza alle tue gambe. Il tutto per un risultato così unico che non vedrai l’ora di sfoggiarlo sia al mare che indossando gonne e shorts con i quali non ti sentirai più a disagio. Si tratta, insomma, di un rimedio amico della pelle e che, cosa che di questi tempi vale tantissimo, è anche economico.