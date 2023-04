Dì basta all’effetto paglia sui capelli. Ti basta introdurre questi cibi nella tua dieta!

Scopri quali sono i cibi da scegliere per evitare il tanto odiato effetto paglia sui capelli. La tua chioma ringrazierà!

Soffrire di capelli aridi e secchi è un problema piuttosto comune e che tende a farsi ancora più evidente quando arriva la bella stagione. A causa del vento, del caldo e della frequentazione di mare e piscine, i capelli si trovano infatti esposti a diversi agenti in grado di seccarli, indebolirli e portarli al famoso (e tanto odiato) effetto paglia.

Ovviamente, esistono diverse soluzioni ad uso locale che si possono usare e che vanno da shampoo ristrutturanti a maschere con avocado e miele. La verità, però, è che il principale cambiamento deve avvenire da dentro. Bere poco o mangiare nel modo sbagliato porta infatti ad una fragilità capillare tale da portare all’effetto crespo e a capelli che si spezzano facilmente. Per fortuna, basta inserire alcuni alimenti nella propria dieta per cambiare le cose. Ed oggi, dopo aver visto cosa mangiare per una pelle che si abbronza più facilmente, ci occuperemo dei capelli e della loro bellezza.

Gli alimenti da scegliere per dire addio all’effetto paglia sui capelli

Quando si parla di capelli e della loro bellezza, un aspetto molto importante è sicuramente quello dell’alimentazione. Così come esistono cibi in grado di nutrire e sanificare la chioma (basti pensare alle uova e all’avocado), ce ne sono altri che se introdotti nella propria dieta, sono davvero in grado di fare la differenza. Limitando alcol, zuccheri e tutto ciò che infiamma, si può compiere infatti un primo passo verso una chioma più sana. Per poter godere di capelli che siano anche ben idratati, morbidi e forti al contempo e senza lo spiacevole effetto paglia, ciò che conta sono però i cibi che si sceglie di introdurre.

Ecco, quindi, che tra quelli che non dovrebbero mai mancare c’è ancora una volta l’uovo (ricco di biotina). Seguono poi il salmone, in quanto ricco di Omega 3, le cipolle che svolgono un particolare effetto anti caduta e l’aglio che ha proprietà tali da rendere i capelli molto più forti. Ovviamente non dovrebbero mai mancare frutta e verdura, in quanto ricche di minerali e vitamine. Un esempio è dato dalla patata dolce che è ricca di provitamina A. Questa, se non lo sai, è quella che stimola la produzione di cheratina, elemento indispensabile per la bellezza della tua chioma. Altri alimenti che ne sono ricchi sono la corta, e il mango mentre i cavoli sono così ricchi di antiossidanti da far bene alla salute generale dei capelli.

Lo yogurt aiuta l’intestino a mantenersi sano, e ciò contribuisce quindi, seppur in modo indiretto, alla bellezza dei capelli. Quanto ai cereali, è sempre meglio sceglierli integrali poiché più sani e adatti alla salute dell’organismo e, quindi, anche dei capelli. Mangiare bene è insomma un buon modo per dare nuova vita alla tua chioma. E tutto per evitare l’effetto paglia e per contare su capelli sempre meno crespi e più morbidi e idratati che mai. Cosa che, durante la bella stagione, è indispensabile per sentirsi al top e per contare su una struttura in grado di sopportare anche le alte temperature.