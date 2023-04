Barbara D’Urso, l’inedita foto di famiglia è un colpo al cuore: per la prima volta tutte insieme

Barbara D’Urso si mette a nudo e, per la prima volta, pubblica una rarissima foto di famiglia che commuove tutti i fan.

Barbara D’Urso non ama parlare molto di sè. Nelle sue trasmissioni, infatti, fa sempre molta fatica a parlare della propria vita privata soprattutto quando si toccano i figli e le sorelle. Legatissima alla propria famiglia, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha approfittato delle vacanze pasquali e della pausa concessa alla sua trasmissione per concedersi un weekend nella sua Napoli circondata dall’affetto delle sorelle, del fratello, dei nipoti e di tutti i parenti.

A documentare il tutto è stata la stessa Barbara che, sui social, ha anche mostrato l’abbondante menù offerto dalla sua famiglia. Barbara, inoltre, dopo i pasti, ha anche passeggiato per le affollate strade di Napoli e ha deciso di fare anche un regalo ai suoi followers condividendo due rarissime foto di famiglia.

Barbara D’Urso e l’inedita foto con le sorelle

Bellissima, sorridente e raggiante, Barbara si è rilassata in famiglia durante le vacanza pasquali. Nessun weekend lontano dall’Italia, ma tre giorni trascorsi nella sua Napoli circondata dall’affetto della sua famiglia. Sui social ha così pubblicato un’inedita foto mostrandosi insieme alle sorelle Daniela, Fabiana, Eleonora. Nessuna didascalia particolare, ma i nomi delle quattro sorelle, un cuore rosso e gli auguri di Buona Pasqua per tutti i suoi followers.

Ma chi sono le sorelle della D’Urso? Eleonora è un’attrice e ha recitato in diversi film. Daniela lavora come consulente e produttrice televisiva. Fabiana, infine, è una sceneggiatrice. Daniela e il fratello Alessandro, esattamente come Barbara, sono nati dal primo matrimonio di papà Rodolfo con mamma Vera, scomparsa quando la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva solo undici anni. L’altro fratello Riccardo e le sorelle Fabiana ed Eleonora sono nati dal secondo matrimonio del padre con Wanda Randi, donna che Barbara considera la sua seconda madre.

La prima foto con la nipotina

Diventata da poco nonna di una bambina, Barbara non ha pubblicato foto della sua nipotina. Dopo rumors e indiscrezione, la conduttrice ne ha parlato solo nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo a gennaio 2023. «Ora posso dirlo. Sono diventata nonna, lo auguro a tutti i genitori. Sono completamente pazza di mia nipote, purtroppo posso vederla poco perchè siamo in due città diverse», ha raccontato a Silvia Toffanin.

La conduttrice non ha aggiunto altro rispettando la voglia di riservatezza dei figli. A Pasqua, però, ha pubblicato sui social una foto che non è sfuggita all’occhio attento dei fan.

“Noi tre ♥️♥️♥️ Lei ♥️e LEI 💗La gioia infinita“, scrive Barbara pubblicando la foto dolcissima delle manine della sua nipotina che stringono le sue e quelle del papà.