L’estate per Barbara D’Urso si colora di rosa e delle sfumature brillanti del sole di agosto! Le meritate vacanza si trasformano in un set alla moda.

Se credi che personaggi come Barbara D’Urso non vadano mai in vacanza, ti sbagli di grosso. Anche la conduttrice di Pomeriggio 5 si lascia andare al relax estivo, per rigenerarsi e ricaricare le energie in vista della prossima stagione televisiva autunnale. Arriveranno grandi cambiamenti, molti dei quali inaspettati, e la vedremo in vesti totalmente differenti. Quella del giorno è fonte di stupore per tutti i fan che la conoscono da sempre.

Spumeggiante, fresca e libera, così si mostra Barbara D’Urso, cogliendo l’attenzione in modo unico. Negli ultimi anni si vociferava un suo abbandono al mondo della tv, ma la conduttrice ha in serbo altre novità.

L’abbandono ci sarà, ma di certo non sarà per l’amato pubblico che la sostiene in ogni progetto che affronta. La Carmelita o Barbarella, come sono soliti a chiamarla, è un punto di riferimento per il pubblico a casa.

Infatti, la vedremo in scenari differenti, per quello del giorno c’è tanto stupore, ecco come si mostra a bordo piscina un giorno d’estate.

Barbara D’Urso per come non l’avete mai vista

Fare televisione significa avere delle responsabilità, piccole e grandi, e nel suo caso Barbara D’Urso è pienamente cosciente del ruolo che ha rispetto il suo pubblico. Punto di riferimento è quasi il simbolo della Mediaset, ma per lei ci sono grandi piani futuri. Allora, ha deciso che il modo migliore per affrontare i cambiamenti sia proprio quello di dedicarsi a sé stessa, proprio da come si evince dallo scatto del giorno.

Senza filtri e censure, il décolleté della Barbarella più chiacchierata di sempre, stupisce tutti! La didascalia della foto è “Sfumature di rosa”, proprio per indicare e porre l’attenzione sul suo bikini e outfit di marca.

I brand che indossa sono diversi e famosi, a partire dalle scarpe Balenciaga. Il marchio è unico per il forte impatto che ha sul pubblico, perché da sempre propone linee particolari che non fanno perdere l’attenzione, persino in delle ciabatte per il mare.

Invece, il costume è Cristina Ferrari, un prodotto intero che le fascia del tutto il corpo. La conduttrice ha da poco compiuto 65 anni, ma questi neanche si notano! Barbara D’Urso non ha età per i suoi fan, e lo dimostra dallo stile che segue la moda e il suo inconfondibile gusto.

Di recente, si è parlato delle pessime vacanze che sta vivendo a causa di alcune brutte notizie, piombate come un fulmine a ciel sereno. Dalla foto però la donna sembrerebbe voler sfata ogni news triste sul suo conto, mostrando il sorriso e la sua voglia di estate.